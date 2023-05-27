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Генсек ООН поздравил президента Азербайджана

Генсек ООН поздравил президента Азербайджана Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
27 мая 2023 г. 15:02
Генсек ООН поздравил президента Азербайджана

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Ваше превосходительство!

Хочу передать Вам и всем гражданам Азербайджанской Республики самые искренние поздравления по случаю Дня независимости.

Угрозы, стоящие перед нашим миром, - от бедности и неравенства до вооруженных конфликтов и изменения климата - требуют совместной деятельности, основанной на солидарности, взаимном уважении и взаимопонимании.

Для достижения лучшего будущего каждая страна должна уметь видеть мир за своими национальными границами и поддерживать усилия по дальнейшему укреплению мира, прав человека, процветания и устойчивого развития для всех народов, независимо от того, где они проживают.

Организация Объединенных Наций присоединяется ко всему народу Азербайджанской Республики, отмечающему этот знаменательный день. Мы желаем продолжения совместной деятельности во имя обеспечения лучшего, более здорового и безопасного будущего для наших народов и нашей планеты в целом.

Ваше превосходительство, прошу принять заверения в высочайшем почтении".

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Версия на английском языке UN chief congratulates President Aliyev
Версия на азербайджанском языке BMT Baş katibi Azərbaycan liderini təbrik edib

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