Генсек ООН поставил целью в 2016 году урегулировать конфликты и победить ИГ

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ В 2016 году необходимо положить конец затянувшимся конфликтам, подпитываемым международными разногласиями, победить "Исламское государство" (ИГ) и другие террористические группировки, а также вернуться на путь к ядерному разоружению. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такие цели поставил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун на свой последний год у руля всемирной организации.

"В 2016 году мы должны положить конец конфликтам, которые продолжались из-за глобальных разногласий, сделать намного больше для защиты уязвимых групп населения, а также продемонстрировать, что мы серьезно настроены на предотвращение потрясений, которые готовит нам завтрашний день", - заявил генсек, выступая перед Генеральной Ассамблеей ООН.

Он подробно остановился на войне в Сирии, обвинив противоборствующие стороны в нарушении прав человека, а также назвал блокаду городов военным преступлением.

Полномочия Пан Ги Муна, являющегося представителем Южной Кореи, истекают 31 декабря. Его преемник будет выбран в течение года.