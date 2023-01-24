Генсек ООН: Пора положить конец всем дискриминационным законам и практике, препятствующим доступу к образованию

"Пришло время положить конец всем законам и практикам, которые препятствуют доступу к образованию и создают дискриминацию".

"Пришло время положить конец всем законам и практикам, которые препятствуют доступу к образованию и создают дискриминацию".

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в своем обращении по случаю Международного дня образования 24 января.

По его словам, право на образование относится к числу основных прав человека: "Это — основа общества, экономики и потенциала каждого человека. Однако в отсутствие надлежащих инвестиций этот потенциал останется нереализованным. Меня всегда шокировало то, что образованию отдается столь низкий приоритет в политике многих правительств и в документах международного сотрудничества. Тема Международного дня образования в этом году напоминает нам о том, что при инвестировании в людей необходимо отдавать приоритет образованию. Инвестиции имеют решающее значение для достижения цели 4 в области устойчивого развития. На состоявшемся в прошлом году саммите по трансформации образования собрались представители со всего мира для переосмысления концепции систем образования таким образом, чтобы каждый обучающийся имел возможность получения знаний и навыков, необходимых для достижения успеха. Более 130 стран взяли на себя обязательства по обеспечению того, чтобы всеобщее качественное образование стало центральным элементом государственной политики и инвестиций. Призыв к действиям по обеспечению инвестиций в образование и создание Международного фонда финансирования образования придали новый импульс внутреннему и международному финансированию. На саммите был запущен ряд глобальных инициатив по мобилизации поддержки образования в условиях кризиса, а также образования девочек, фундаментального обучения, трансформации методов преподавания, цифровых инструментов и систем экологического образования. Настало время для того, чтобы все страны воплотили обязательства, принятые ими на саммите, в конкретные действия, которые создадут благоприятную и инклюзивную образовательную среду для всех обучающихся. Кроме того, сейчас уже пора положить конец всем дискриминационным законам и практике, которые препятствуют доступу к образованию".

Генсек особенно призвал де факто власти в Афганистане, в частности, отменить возмутительный и контрпродуктивный запрет на доступ девочек к среднему и высшему образованию: "Я призываю также страны обеспечить, чтобы образование играло центральную роль в подготовке к Саммиту по целям в области устойчивого развития и Саммиту будущего, которые долж-ны состояться соответственно в 2023 в 2024 годах. Прежде всего я настоятельно призываю гражданское общество и молодежь и далее требовать увеличения объема и повышения эффективности инвестиций в качественное образование. Давайте же поддерживать пламя преобразований. Создадим системы образования, способные поддерживать равноправные общества, динамичную экономику и безбрежные мечты всех обучающихся в мире!"