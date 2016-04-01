Генсек ООН планирует посетить Южный Кавказ в конце апреля

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в конце апреля планирует посетить с официальным визитом Азербайджан, Армению и Грузию. Как сообщает Report, об этом заявил ТАСС источник в секретариате всемирной организации.

"Я не могу назвать точных дат, но поездка состоится вскоре после церемонии подписания в ООН Парижского соглашения по климату (22 апреля )", - заявил источник.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик не подтвердил, но и не опроверг информацию о предстоящем визите.