Генсек ООН обратился с посланием к миротворцам

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гуттереш обратился с письменным посланием по случаю международного дня миротворцев ООН.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гуттереш обратился с письменным посланием по случаю международного дня миротворцев ООН.

Как сообщает Report, в тексте послания говорится:

"В Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций мы чествуем более миллиона женщин и мужчин, которые служили на переднем крае усилий по урегулированию конфликтов, и отдаем дань памяти более чем 4000 миротворцев, которые погибли при исполнении служебного долга. Их труд и самоотверженность никогда не будут забыты.

Я выражаю глубокую признательность 85 000 гражданских сотрудников, полицейских и военнослужащих, которые в данный момент несут службу в некоторых из наиболее опасных горячих точек мира, защищая уязвимых членов общества и помогая устанавливать мир. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией COVID-19, а также риск заражения, эти мужчины и женщины продолжили выполнять возложенные на них задачи, оказывая при этом поддержку местным органам власти в борьбе с COVID-19. Я выражаю искренние соболезнования семьям миротворцев, ставших жертвами этой страшной болезни.

В этом году празднование посвящено крайне важному вопросу о молодежи, ми-ре и безопасности. В каждой стране, где работают наши миротворцы, неотъемлемым условием достижения мира является активное участие молодых людей. Мировое со-общество должно прилагать гораздо больше усилий для того, чтобы удовлетворить их потребности, дать им возможность быть услышанными и обеспечить их участие в принятии решений.

Наши миссии играют важную роль в обеспечении защиты и поддержки молодых людей, в частности молодых женщин и девочек, в целях сокращения масштабов насилия и сохранения мира. В Демократической Республике Конго МООНСДРК работает с молодыми людьми, которые подвержены риску вербовки вооруженными группами, чтобы предложить им надежные и стабильные альтернативы насилию. В Южном Судане благодаря вовлечению молодежных групп в мирные процессы удалось укрепить отношения между субнациональными и национальными субъектами. В Центрально-африканской Республике и Мали МИНУСКА и МИНУСМА тесно сотрудничали с представителями молодежи в целях повышения явки избирателей на недавних выборах.

Одним из наших главных преимуществ являются наши молодые миротворцы, в частности молодые женщины-миротворцы, которые каждый день помогают развенчивать глубоко укоренившиеся гендерные стереотипы и вдохновляют молодых женщин и девушек на поиск нетрадиционных путей и возможностей.

Миротворческая деятельность Организации Объединенных Наций способствует укреплению мира в некоторых из наиболее опасных мест на планете. Сегодня и каждый день мы отдаем должное самоотверженности и храбрости наших миротворцев, которые помогают обществам свернуть с пути войны и пойти навстречу более без-опасному и стабильному будущему".