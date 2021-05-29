О нас
Report Georgia
Аудио новости

Генсек ООН обратился с посланием к миротворцам

Генсек ООН обратился с посланием к миротворцам Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гуттереш обратился с письменным посланием по случаю международного дня миротворцев ООН.
Внешняя политика
29 мая 2021 г. 12:37
Генсек ООН обратился с посланием к миротворцам

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гуттереш обратился с письменным посланием по случаю международного дня миротворцев ООН.

Как сообщает Report, в тексте послания говорится:

"В Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций мы чествуем более миллиона женщин и мужчин, которые служили на переднем крае усилий по урегулированию конфликтов, и отдаем дань памяти более чем 4000 миротворцев, которые погибли при исполнении служебного долга. Их труд и самоотверженность никогда не будут забыты.

Я выражаю глубокую признательность 85 000 гражданских сотрудников, полицейских и военнослужащих, которые в данный момент несут службу в некоторых из наиболее опасных горячих точек мира, защищая уязвимых членов общества и помогая устанавливать мир. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией COVID-19, а также риск заражения, эти мужчины и женщины продолжили выполнять возложенные на них задачи, оказывая при этом поддержку местным органам власти в борьбе с COVID-19. Я выражаю искренние соболезнования семьям миротворцев, ставших жертвами этой страшной болезни.

В этом году празднование посвящено крайне важному вопросу о молодежи, ми-ре и безопасности. В каждой стране, где работают наши миротворцы, неотъемлемым условием достижения мира является активное участие молодых людей. Мировое со-общество должно прилагать гораздо больше усилий для того, чтобы удовлетворить их потребности, дать им возможность быть услышанными и обеспечить их участие в принятии решений.
Наши миссии играют важную роль в обеспечении защиты и поддержки молодых людей, в частности молодых женщин и девочек, в целях сокращения масштабов насилия и сохранения мира. В Демократической Республике Конго МООНСДРК работает с молодыми людьми, которые подвержены риску вербовки вооруженными группами, чтобы предложить им надежные и стабильные альтернативы насилию. В Южном Судане благодаря вовлечению молодежных групп в мирные процессы удалось укрепить отношения между субнациональными и национальными субъектами. В Центрально-африканской Республике и Мали МИНУСКА и МИНУСМА тесно сотрудничали с представителями молодежи в целях повышения явки избирателей на недавних выборах.

Одним из наших главных преимуществ являются наши молодые миротворцы, в частности молодые женщины-миротворцы, которые каждый день помогают развенчивать глубоко укоренившиеся гендерные стереотипы и вдохновляют молодых женщин и девушек на поиск нетрадиционных путей и возможностей.

Миротворческая деятельность Организации Объединенных Наций способствует укреплению мира в некоторых из наиболее опасных мест на планете. Сегодня и каждый день мы отдаем должное самоотверженности и храбрости наших миротворцев, которые помогают обществам свернуть с пути войны и пойти навстречу более без-опасному и стабильному будущему".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке UN Secretary General appeals to peacekeepers
Версия на азербайджанском языке Baş katib BMT sülhməramlılarına müraciət edib

Другие новости из категории

В Киеве состоялся торжественный прием по случаю Дня Республики Азербайджана
ФотоВ Киеве состоялся торжественный прием по случаю Дня Республики Азербайджана
29 мая 2021 г. 10:47
Посол: Географическое положение Украины позволяет Азербайджану использовать эту страну как транспортный коридор
Посол: Географическое положение Украины позволяет Азербайджану использовать эту страну как транспортный коридор
29 мая 2021 г. 10:29
Парламенты Мексики, Колумбии и Перу поздравили Азербайджан
Парламенты Мексики, Колумбии и Перу поздравили Азербайджан
29 мая 2021 г. 08:21
День Республики Азербайджана отметили в американском городе Роли
ФотоДень Республики Азербайджана отметили в американском городе Роли
28 мая 2021 г. 22:43
Зеленский: Верю, что отношения между Украиной и Азербайджаном будут еще больше укрепляться
Зеленский: Верю, что отношения между Украиной и Азербайджаном будут еще больше укрепляться
28 мая 2021 г. 18:00
Президент Румынии поздравил Ильхама Алиева
Президент Румынии поздравил Ильхама Алиева
28 мая 2021 г. 17:19
Король Испании: Желаю дружественному азербайджанскому народу мира и спокойствия
Король Испании: Желаю дружественному азербайджанскому народу мира и спокойствия
28 мая 2021 г. 17:18
Перуанский лидер поздравил президента Азербайджана
Перуанский лидер поздравил президента Азербайджана
28 мая 2021 г. 16:35
Президент Алжира поздравил Ильхама Алиева
Президент Алжира поздравил Ильхама Алиева
28 мая 2021 г. 16:03
Сельчук Байрактар: Печаль Азербайджана - наша печаль, радость - наша радость
Сельчук Байрактар: Печаль Азербайджана - наша печаль, радость - наша радость
28 мая 2021 г. 15:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi