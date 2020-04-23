Генсек ООН обратился к мусульманам по случаю начала Рамазана

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил послание к мусульманам мира по случаю начала месяца Рамазан.

Как сообщает Report, в тексте послания говорится:

"Я обращаюсь ко всем с наилучшими пожеланиями по случаю начала священного месяца Рамазан, соблюдаемого миллионами мусульман по всему миру.

Конечно, в этом году Рамазан будет совсем другим. Разумеется, на проведении многих мероприятий, организуемых местными сообществами, скажутся меры по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

При этом для множества людей в зонах конфликтов этот месяц, к великому сожалению, вновь ознаменуется войнами и повсеместно небезопасной обстановкой.

Недавно я призвал к незамедлительному прекращению огня во всем мире, с тем чтобы бросить все силы на борьбу с нашим общим врагом - вирусом. Сегодня я повторяю этот призыв и напоминаю, что Священный Коран гласит: "А если они склонятся к миру, то склонись и ты к нему".

Соблюдать Рамазан также значит поддерживать наиболее уязвимые слои населения. Я хотел бы выразить благодарность правительствам и народам мусульманского мира, которые живут по своей вере, поддерживая тех, кто спасается от конфликтов, в лучших исламских традициях гостеприимства и щедрости, и тем самым подают впечатляющий пример нашему миру, в котором еще до вспышки короновирусной инфекции COVID-19 многие двери были закрыты для тех, кто нуждается в защите.

Я хотел бы вновь пожелать всем милосердия, солидарности и сострадания в эти трудные времена.

Поздравляю с Рамазаном".