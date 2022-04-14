Генсек ООН обратился к мировой общественности в связи с ситуацией в Украине

Для народа Украины российское вторжение — это кошмар наяву, гуманитарная катастрофа ужасающих масштабов. Но эта война быстро становится также вопросом жизни и смерти для уязвимого населения по всему миру.

Для народа Украины российское вторжение — это кошмар наяву, гуманитарная катастрофа ужасающих масштабов. Но эта война быстро становится также вопросом жизни и смерти для уязвимого населения по всему миру.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о Группе по реагированию на глобальный кризис "Война в Украине: безмолвная атака на развивающийся мир"

Все мы видели трагедию, разворачивающуюся внутри Украины: города, сровненные с землей; люди, страдающие и гибнущие у себя дома и на улице; кризисная ситуация с перемещенными лицами в Европе, разрастающаяся самыми стреми-тельными со Второй мировой войны темпами.



Но ведь за пределами Украины, совсем не в центре внимания средств массовой информации, война привела к безмолвной атаке на развивающийся мир. Этот кризис может ввергнуть до 1,7 миллиарда человек — более чем пятую часть человечества — в нищету, нужду и голод в масштабах, невиданных десятилетиями.



Украина и Российская Федерация поставляют 30 процентов мирового объема пшеницы и ячменя, пятую часть кукурузы и более половины подсолнечного масла. Зерновыми из этих двух стран кормится самое бедное и уязвимое население: оттуда поступает более трети пшеницы, импортируемой 45 африканскими и наименее развитыми странами.



При этом Россия является крупнейшим в мире экспортером природного газа и вторым по величине экспортером нефти.

Но война не дает крестьянам заботиться об урожае; из-за нее закрываются пор-ты, прекращается экспорт зерна, нарушаются цепочки поставок и резко взлетают цены.



Многие развивающиеся страны всё еще не преодолели последствий пандемии COVID-19, на которые накладываются накопившееся долговое бремя и стремительно растущая инфляция.



С начала 2022 года цены на пшеницу и кукурузу выросли на 30 процентов.



Цены на нефть марки «Брент» выросли за последний год более чем на 60 процентов, а цены на природный газ и удобрения — более чем вдвое.



С сильными трудностями сталкивается деятельность по спасению человеческих жизней, ведущаяся самой Организацией Объединенных Наций. Всемирная продовольственная программа предупредила, что оказалась перед незавидной перспективой забирать у голодных, чтобы накормить изголодавшихся. Ей срочно требуется 8 миллиардов долларов для поддержки своих операций в Йемене, Чаде и Нигере.



В некоторых странах состояние уязвимости уже сменяется состоянием кризиса и серьезных социальных волнений. А мы знаем, что корни многих конфликтов кроются в нищете, неравенстве, слаборазвитости и безнадежности.



Но если значительная часть планеты решительно проявила солидарность с наро-дом Украины, то признаков того, что такую же поддержку получат 1,7 миллиарда других потенциальных жертв этой войны, не наблюдается. На нас лежит четкий моральный долг поддержать их, где бы они ни находились.



Группа по реагированию на глобальный кризис в области продовольствия, энергетики и финансов, которую я организовал в прошлом месяце, призвана вырабатывать скоординированные решения для этих взаимосвязанных проявлений кризиса вместе с правительствами, международными финансовыми учреждениями и другими ключевыми партнерами. Я благодарю глобальных лидеров во всех секторах, которые поддерживают эту инициативу.



Что касается продовольствия, то мы настоятельно призываем все страны дер-жать рынки открытыми, воздерживаться от накопительства и от неоправданных и не-нужных экспортных ограничений и предоставлять резервы в распоряжение стран, подвергающихся наибольшему риску голода, в том числе острого.



Сейчас не время для протекционизма. Имеется достаточно продовольствия, что-бы каждая страна смогла пережить этот кризис,— если мы будем действовать сообща.



Гуманитарные призывы, в том числе рассчитанные на Всемирную продовольственную программу, должны быть в полном объеме профинансированы. Мы просто не можем допустить, чтобы в XXI веке люди голодали.



Что касается энергетики, то в краткосрочной перспективе смягчению этого энергетического кризиса способно помочь использование стратегических запасов и дополнительных резервов.



Однако единственным средне- и долгосрочным решением является ускоренное внедрение возобновляемой энергетики, на которую не влияют рыночные колебания. Это позволит постепенно отказаться от угля и всех других ископаемых видов топлива.

Что же касается финансов, то Группа двадцати и международные финансовые учреждения должны переключиться на экстренный режим. Они должны отыскать способы увеличить ликвидность и фискальное пространство, чтобы правительства развивающихся стран могли инвестировать в самые бедные и уязвимые слои населения, а также в достижение целей в области устойчивого развития.



Это должно стать первым шагом к глубоким реформам в нашей несправедливой глобальной финансовой системы, которая делает богатых богаче, а бедных беднее.



Существенное значение для поддержки отчаявшихся семей на протяжении этого кризиса будет иметь социальная защита, включая денежные переводы.



Но многие развивающиеся страны с крупной внешней задолженностью не имеют ликвидности, чтобы наладить такие "страховочные сетки". Мы не можем стоять в стороне и смотреть, как им приходится выбирать между инвестированием в свое население и обслуживанием своего долга.



Единственным надежным решением для проблемы, созданной войной на Украине и ее атакой на самое бедное и уязвимое население планеты, является мир.



В условиях, когда Организация Объединенных Наций работает над оказанием поддержки невинным жертвам этой войны — как на Украине, так и за ее пределами,— мы призываем мировое сообщество единодушно поддержать наш призыв к миру.

Эта война должна тотчас же прекратиться".