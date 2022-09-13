Генсек ООН обеспокоен эскалацией напряженности на азербайджано-армянской границе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен эскалацией напряженности на азербайджано-армянской границе.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен эскалацией напряженности на азербайджано-армянской границе.

Об этом американскому бюро Report сказал представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.

По его словам, генсек призывает стороны предпринять немедленные шаги по деэскалации напряженности, проявлять максимальную сдержанность и разрешать все существующие вопросы с помощью диалога в существующих форматах.

"Он также призывает стороны придерживаться ранее заключенных договоренностей. Генеральный секретарь выражает поддержку всем усилиям по посредничеству в регионе", - сказал С.Дюжаррик.