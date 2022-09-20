Генсек ООН надеется, что режим прекращения огня между Азербайджаном и Арменией будет сохранен

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на встрече с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым выразил надежду на сохранение режима прекращения огня между Азербайджаном и Арменией.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на встрече с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым выразил надежду на сохранение режима прекращения огня между Азербайджаном и Арменией.

Об этом местному бюро Report сообщили в отделе по связи с общественностью ООН.

Согласно информации, на двусторонней встрече были обсуждены взаимное сотрудничество между Азербайджаном и ООН, будущие направления действий и последняя ситуация в регионе.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями о событиях, происходящих на границе Армении и Азербайджана. Генсек выразил надежду на сохранение режима прекращения огня и подчеркнул, что ООН поддерживает все усилия по урегулированию напряженности между двумя странами мирным путем. Он также подчеркнул важность снижения напряженности между Арменией и Азербайджаном и процесса нормализации.

Гутерреш отметил, что у Азербайджана образцовые отношения сотрудничества с ООН, и важно углублять сотрудничество по всем направлениям.

Генсек заявил, что высоко ценит глобально значимые инициативы, выдвинутые Азербайджаном в качестве председателя Движения неприсоединения.

Министр Байрамов сказал, что за 30-летие членства Азербайджана в ООН, которое отмечалось в этом году, отношения развивались по восходящей линии, и страна выступила с широкомасштабными инициативами в рамках ООН в ряде направлений, особенно в сфере поддержания мира и безопасности. Джейхун Байрамов с удовлетворением отметил, что визиты председателя Генеральной Ассамблеи ООН и других руководителей высокого уровня в Азербайджан в последние годы способствовали дальнейшему развитию сотрудничества.

Были отмечены председательство Азербайджана в Движении неприсоединения и его инициативы в этом контексте. Позже министр дал подробную информацию о масштабных провокациях Армении и инициативах Азербайджана в сфере строительства мира. Проинформировав противоположную сторону о восстановительных и реконструкционных работах на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, возвращении вынужденных переселенцев в регион, министр подчеркнул важность наращивания международных усилий по устранению минной угрозы на территориях страны.

На встрече стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, стоящим на повестке дня ООН и представляющим взаимный интерес.