Генсек ООН: Климатический кризис — это сигнал тревоги для человечества

26-ая Конференция Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP26) пройдет с 31 октября по 12 ноября в городе Глазго (Шотландия).

26-ая Конференция Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP26) пройдет с 31 октября по 12 ноября в городе Глазго (Шотландия).

Report представляет вниманию читателей статью генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша "Климатические испытание в Глазго", приуроченную к данной Конференции по климату:

Климатический кризис — это сигнал тревоги для человечества.

В скором времени на Конференции ООН по климату, известной как КС-26 или COP26, в Глазго мировым лидерам предстоит испытание.

Их действия — или бездействие — покажут, насколько серьезное внимание они настроены уделить этой чрезвычайной ситуации планетарного масштаба.

Знаки опасности трудно не заметить: температура повсеместно повышается до новых рекордных значений; биоразнообразие разрушается беспрецедентными темпами; океаны теплеют, закисляются и задыхаются от пластмассовых отходов. Из-за повышения температуры к концу века обширные территории на нашей планете станут для человека «мертвыми зонами».

Авторитетный медицинский журнал «Ланцет» только что назвал изменение климата «определяющим фактором здоровья человека» на ближайшие годы — обусловленный им кризис будет характеризоваться повсеместным голодом, респираторными заболеваниями, разрушительными бедствиями и вспышками инфекционных болезней, которые могут быть даже хуже, чем COVID-19.

Несмотря на то, что эти тревожные сигналы звучат все более отчаянно, в последних докладах ООН мы видим все новые доказательства тому, что действия правительств на сегодняшний день попросту не отвечают неотложным задачам, которые стоят перед человечеством.

Объявленные недавно новые меры по борьбе с изменением климата отрадны и критически важны, но наш мир все равно неуклонно движется в направлении катастрофического повышения общей температуры больше чем на 2 градуса по Цельсию.

Это слишком далеко от заявленной в Парижском соглашении цели не допустить повышения температуры больше чем на 1,5 градуса по Цельсию — цели, достижение которой, по мнению ученых, является для нас единственным выходом.

И цель эта вполне достижима.

Если мы сможем в течение этого десятилетия сократить глобальные выбросы на 45 процентов по сравнению с показателями 2010 года.

Если мы сможем обеспечить во всем мире нулевые выбросы к 2050 году.

И если мировые лидеры озвучат в Глазго смелые, масштабные и достоверные целевые показатели на 2030 год и новые конкретные стратегии, необходимые для того, чтобы обратить эту катастрофу вспять.

В первую очередь результатов на этом поприще должны добиться лидеры Группы двадцати.

Время для дипломатических любезностей прошло.

Если правительства — особенно правительства стран Группы двадцати — не возьмутся за дело и не возглавят эти усилия, человечество ждут ужасные страдания.

При этом все страны должны осознать, что старая, основанная на потреблении углеводородов модель развития — это смертный приговор для их экономики и для нашей планеты.

Декарбонизация нужна прямо сейчас, в каждом секторе и в каждом государстве. Необходимо перенаправить субсидии на ископаемое топливо на возобновляемые источники энергии и вводить налоги на загрязнение, вместо того чтобы взимать их с людей. Мы должны установить цену за выбросы углекислого газа и направлять полученные средства на создание экологичной инфраструктуры и рабочих мест.

Также необходимо постепенно отказаться от потребления угля — к 2030 году в странах ОЭСР и к 2040 году во всех остальных странах. Все большее число правительств берет на себя обязательство прекратить финансирование угольной отрасли, и частным финансовым структурам нужно срочно последовать их примеру.

Люди справедливо ожидают от своих правительств лидерства. Но за сохранение нашего общего будущего несет ответственность каждый.

Предприятия должны снизить свое воздействие на климат и полностью и эффективно привести свою деятельность и финансовые потоки в соответствие с задачей достижения нулевого уровня выбросов. Довольно оправданий, довольно «зеленой» рекламы.

Инвесторы — как государственные, так и частные — должны поступить точно так же. Они должны присоединиться к таким лидерам, как члены Альянса владельцев активов с чистым нулевым воздействием и Пенсионный фонд ООН, который выполнил свои инвестиционные задачи, направленные на содействие сокращению выбросов углерода, за 2021 год с опережением графика и превысил свои целевые показатели, сократив в этом году объем нежелательных инвестиций на 32 процента.

Люди в каждой стране должны делать более разумный и ответственный выбор в том, чем они питаются, как они путешествуют и что они покупают.

А молодые люди — и активисты климатического движения — должны продолжать делать свое дело: требовать от своих лидеров действий и призывать их к ответу.

Для того чтобы помочь всем странам осуществить этот переход необходима глобальная солидарность на всех уровнях. Развивающиеся страны сталкиваются с кризисом задолженности и кризисом ликвидности. Им нужна поддержка.

Государственные и многосторонние банки развития должны значительно увеличить объем своих климатических инвестиционных портфелей и активизировать свои усилия по оказанию помощи странам в переходе к устойчивой экономике с нулевыми выбросами. Развитые страны должны срочно выполнить свои обязательства по выделению развивающимся странам не менее 100 млрд долл. США в год на финансирование мер по борьбе с изменением климата.

Доноры и многосторонние банки развития должны отводить не менее половины своих финансов, направляемых на климатически значимую деятельность, на меры по адаптации и повышению устойчивости.

Организация Объединенных Наций была основана 76 лет назад в целях достижения консенсуса для противодействия крупнейшим угрозам, с которыми сталкивается мир. Но редко когда мы сталкивались с кризисом, подобным этому — поистине экзистенциальным кризисом, который в отсутствие надлежащего решения угрожает не только нам, но и будущим поколениям.

Есть только один путь вперед. Будущее, в котором температура не поднимется больше чем на 1,5 градуса — единственное жизнеспособное будущее для человечества.

Лидеры в Глазго должны серьезно взяться за дело, пока не стало слишком поздно.