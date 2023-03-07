Генсек ООН: Каждые две минуты одна женщина умирает во время беременности или родов

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш написал статью, посвященную международному женскому дню - 8 Марта.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш написал статью, посвященную международному женскому дню - 8 Марта.

Как сообщает Report, в статье говорится:

"Во всем мире на наших глазах исчезает прогресс в области прав женщин. По последним прогнозам, при сохранении текущих тенденций потребуется еще 300 лет, чтобы достичь полного гендерного равенства.

Сегодняшние множественные кризисы, от войны в Украине до чрезвычайной ситуации в области климата, в первую очередь и в наибольшей степени затрагивают женщин и девочек. И как часть глобального наступления на демократические завоевания, право женщин на распоряжение своим телом и на самостоятельное принятие решений относительно своей жизни ставится под сомнение и отрицается.

О наших неудачах можно весьма определенно судить по двум нижеприведенным статистическим показателям.

Каждые десять минут одна женщина или девушка погибает от рук члена семьи или интимного партнера.

И каждые две минуты одна женщина умирает во время беременности или родов. Большинство этих смертей можно надежно предотвратить.

Празднуя Международный женский день, мы должны взять на себя обязательство добиваться большего. Мы должны обратить вспять эти ужасающие тенденции и повсеместно выступить в защиту жизни и прав женщин и девочек.

Это одна из моих основных приоритетных задач и одно из главных направлений работы Организации Объединенных Наций во всем мире.

Повсеместно, от Южного Судана до Мьянмы, мы поддерживаем женщин и девочек в кризисных ситуациях и добиваемся того, чтобы их голоса были услышаны при осуществлении мирных процессов.

Заместитель генерального секретаря Амина Мохаммед недавно посетила Афганистан и передала властям послание: у женщин и девочек есть основные права человека, и мы никогда не откажемся от борьбы за них.

В этом году празднование Международного женского дня посвящено устранению гендерного разрыва в области науки, техники и инноваций. По всему миру мужчины все еще на 21 процент больше, чем женщины, имеют доступ к Интернету, а в странах с низким уровнем дохода этот показатель составляет более 50 процентов.

В то же время даже самые богатые страны проигрывают из-за гендерных стереотипов и исторических предубеждений. В высокотехнологичных отраслях занято в два раза больше мужчин, чем женщин. В отраслях, имеющих отношение к искусственному интеллекту, это соотношение составляет пять к одному.

Большие данные - это новая золотая жила и основа для принятия политических и деловых решений в современном мире. Однако зачастую в массиве больших данных игнорируются гендерные различия или полностью закрываются глаза на женщин.

Мы все должны быть встревожены распространением продуктов и услуг, в которые изначально заложено гендерное неравенство и которые на основе цифровых технологий увековечивают патриархат и женоненавистничество. Силиконовые долины нашего мира не должны стать долинами смерти для прав женщин.

Медицинские решения, основанные на данных, полученных исходя из изучения мужского организма, могут навредить не только женщинам, и это может представлять собой смертельную опасность.

Дискриминация женщин в области науки и техники является результатом многовекового патриархата, дискриминации и разрушительных стереотипов. За период с 1901 года на женщин приходится всего 3 процента от общего числа лауреатов Нобелевской премии в научных категориях. При этом выступающие в интернете женщины, в том числе ученые и журналисты, часто становятся мишенью для ненавистнических высказываний и оскорблений сексистского характера, призванных опозорить их и заставить замолчать.

Но женщин не удастся заставить замолчать. Женщины и девочки повсюду требуют соблюдения своих прав, и их слова отзываются эхом по всему миру.

Нам необходимо действовать сразу по нескольким направлениям, чтобы обеспечить для женщин и девочек возможность внести свой полноценный вклад в познание мира на основе науки и техники.

Мы должны разрушить барьеры, начиная с дискриминационных данных и заканчивая стереотипами, которые не позволяют девочкам изучать научные предметы в раннем возрасте.

Всевозможным директивным органам необходимо расширять участие женщин и обеспечивать их лидерство в области науки и техники, используя для этого, если необходимо, квоты.

Они должны проявлять творческий подход, расширять возможности, связанные с набором кадров, и нанимать сотрудников с учетом необходимых навыков. При этом они должны предпринимать последовательные усилия. Однако гендерное равенство не может возникнуть само по себе - необходимо приоритизировать связанные с ним задачи и добиваться их выполнения. Этот подход приносит результаты в Организации Объединенных Наций, где у нас есть своя собственная стратегия по обеспечению гендерного паритета среди персонала.

Нам необходимо также принимать меры в целях создания безопасной цифровой среды для женщин и привлечения к ответственности лиц, выступающих с оскорблениями в Интернете, и владельцев цифровых платформ, которые позволяют им это делать.

Организация Объединенных Наций, совместно с правительствами, гражданским обществом, частным сектором и другими субъектами, занимается разработкой Кодекса поведения, предназначенного для смягчения возможного вреда от цифровых платформ и повышения их подотчетности при одновременном обеспечении защиты свободы выражения мнений.

Права женщин - это не предмет роскоши, который может оставаться без внимания, пока мы не разрешим кризис в области климата, не покончим с нищетой и не создадим лучший мир.

Инвестиции в женщин и девочек - это самый верный путь к улучшению положения всех людей, сообществ и стран, а также к достижению целей, предусмотренных в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Давайте вместе работать над созданием более инклюзивного, справедливого и процветающего мира для женщин и девочек, мужчин и мальчиков везде и повсюду".