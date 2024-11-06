Генсек: ООН готова оказать содействие в поиске пропавших без вести азербайджанцев во время Карабахской войны

18:00

Организация Объединенных Наций готова оказывать полное содействие в поиске азербайджанцев, пропавших без вести в Карабахской войне.

Об этом в интервью американскому бюро Report заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш.

Он сказал, что организация готова оказывать полное содействие правительствам в поиске пропавших людей, независимо от места и причин их исчезновения.

"Мы крайне обеспокоены ситуацией, когда люди пропадают без вести, и их семьи переживают страдания. Мы приложим все усилия, чтобы, в рамках возможного сотрудничества, работать над поиском пропавших или выяснением обстоятельств их исчезновения", - отметил Гутерриш.

Генсек ООН также прокомментировал проблему загрязнения минами территорий Азербайджана.

"Программа развития ООН активно поддерживает правительство Азербайджана. От совместных усилий по разминированию уже получили пользу 350 тыс. человек. Мины, конечно,- это то, чего не должно быть. Мы не сомневаемся в этом. И мы полностью поддерживаем правительство Азербайджана в разминировании территорий, потому что это необходимо для того, чтобы люди могли вернуться в места своего прежнего проживания и для развития, достижения целей ЦУР, для всех важных проектов, которые правительство может реализовать на благо своего населения", - сказал Гутерриш.

С полной версией интервью вы можете ознакомиться здесь.