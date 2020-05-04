Генсек ООН: Все общества в период пандемии проходят через трудный период

"Организация Движения Неприсоединения играет важную роль в формировании глобальной солидарности".
Как сообщает Report, об этом сказал Генеральный Директор ООН Антониу Гутерриш в ходе видеоконференции стран Движения неприсоединения "Вместе против COVID-19", проводимой по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева.
"Все общества проходят через трудный период. У нас есть 3 приоритета: положить конец пандемии, ликвидировать социально-экономические последствия вируса и никого не оставлять без внимания в процессе реабилитации", - отметил А. Гутиереш.
Он также выразил благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за организацию встречи.