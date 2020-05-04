Генсек ООН: Все общества в период пандемии проходят через трудный период

Антониу Гутерреш https://report.az/storage/news/bab8da943ee1be8a85d6a2b03232099d/5ca40c7d-6bdf-4f0f-845a-8b2a6e71eafa_292.jpg

"Организация Движения Неприсоединения играет важную роль в формировании глобальной солидарности".

Как сообщает Report, об этом сказал Генеральный Директор ООН Антониу Гутерриш в ходе видеоконференции стран Движения неприсоединения "Вместе против COVID-19", проводимой по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Все общества проходят через трудный период. У нас есть 3 приоритета: положить конец пандемии, ликвидировать социально-экономические последствия вируса и никого не оставлять без внимания в процессе реабилитации", - отметил А. Гутиереш.

Он также выразил благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за организацию встречи.