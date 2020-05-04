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Генсек ООН: Все общества в период пандемии проходят через трудный период

Генсек ООН: ДН играет важную роль в формировании глобальной солидарнос

Антониу Гутерреш

"Организация Движения Неприсоединения играет важную роль в формировании глобальной солидарности".  

Как сообщает Report, об этом сказал Генеральный Директор ООН Антониу Гутерриш в ходе видеоконференции стран Движения неприсоединения "Вместе против COVID-19", проводимой по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева. 

"Все общества проходят через трудный период. У нас есть 3 приоритета:  положить конец пандемии, ликвидировать социально-экономические последствия вируса и никого не оставлять без внимания в процессе реабилитации", -  отметил А. Гутиереш. 

Он также выразил благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за организацию встречи.

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