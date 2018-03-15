Генсек ООН: Бакинский форум позволяет выстроить мосты между обществами, укрепить межкультурный диалог

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Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Бакинский форум позволяет выстроить мосты между обществами и укрепить межкультурный диалог.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша, зачитанном участникам VI Глобального Бакинского форума резидентом-координатором ООН в Азербайджане Гуламом Исакзаи.

"Во времена глобальных вызовов поздравляю Международный центр Низами Гянджеви с организацией такого форума, который позволяет выстроить мосты между обществами и способствует толерантности и укреплению межкультурного диалога", - говорится в послании генсека ООН.

Генсек поприветствовал основную тему форума в этом году - построение инклюзивных обществ, отметив, что данный вопрос является значимой частью повестки Устойчивого развития- 2030.

По словам Гуттереша, это тема важна для построения лучшего мира для всех на здоровой планете.

"Дискуссии в рамках форума касательно молодежи, роли науки, экологических инноваций могут послужить нашим общим усилиям", - заявил генсек ООН.