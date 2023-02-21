Генсек ОИС выразил соболезнования Азербайджану в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида

Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейн Брахим Таха выразил соболезнования Азербайджану в связи с 31-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейн Брахим Таха выразил соболезнования Азербайджану в связи с 31-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как передает Report , об этом сообщается в Twitter-аккаунте ОИС.

"Генеральный секретарь ОИС Хусейн Брахим Таха выражает соболезнования по случаю 31-й годовщины геноцида в городе Ходжалы Азербайджанской Республики, произошедшего 1992 года. Ходжалинский геноцид - результат незаконной оккупации азербайджанских территорий республикой Армения. Заключительное Каирское коммюнике, принятое на 12-й сессии исламского саммита в Каире в 2013 году, и резолюция "Солидарность с жертвами Ходжалинской резни 1992 года", принятая на 48-й сессии руководителей МИД организации признают массовые зверства, совершенные против гражданского азербайджанского населения в оккупированном городе Ходжалы, как военные преступления, как преступления против человечности и геноцид", - говорится в сообщении.