Генсек ОИС позвонил президенту Ильхаму Алиеву

10 февраля генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хисейн Брахим Таха позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

10 февраля генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хисейн Брахим Таха позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, генеральный секретарь поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах, пожелал ему успехов в деятельности во имя развития нашей страны.

Он особо подчеркнул вклад президента Ильхама Алиева в дело исламской солидарности, а также поздравил главу государства с осуществлением масштабных работ по благоустройству и созиданию на наших освобожденных от оккупации землях.

Выразив благодарность за внимание и поздравления, президент Ильхам Алиев в свою очередь отметил, что Азербайджан и впредь будет способствовать укреплению международного авторитета Организации исламского сотрудничества, развитию организации, усилению солидарности между странами-членами.

Выразив желание вновь увидеть Хисейна Брахима Таху в Азербайджане, глава государства пригласил его посетить нашу страну. Приглашение было с благодарностью принято.