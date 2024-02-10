Генсек ОИС позвонил президенту Ильхаму Алиеву

10 февраля генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хисейн Брахим Таха позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, генеральный секретарь поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах, пожелал ему успехов в деятельности во имя развития нашей страны.
Он особо подчеркнул вклад президента Ильхама Алиева в дело исламской солидарности, а также поздравил главу государства с осуществлением масштабных работ по благоустройству и созиданию на наших освобожденных от оккупации землях.
Выразив благодарность за внимание и поздравления, президент Ильхам Алиев в свою очередь отметил, что Азербайджан и впредь будет способствовать укреплению международного авторитета Организации исламского сотрудничества, развитию организации, усилению солидарности между странами-членами.
Выразив желание вновь увидеть Хисейна Брахима Таху в Азербайджане, глава государства пригласил его посетить нашу страну. Приглашение было с благодарностью принято.