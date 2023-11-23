Генсек ОИС поздравил правительство и народ Азербайджана

Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хисейн Ибрахим Таха поздравил правительство и народ Азербайджана с полным восстановлением суверенитета и территориальной целостности страны в результате антитеррористических мероприятий.

Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хисейн Ибрахим Таха поздравил правительство и народ Азербайджана с полным восстановлением суверенитета и территориальной целостности страны в результате антитеррористических мероприятий.

Как сообщает Report, об этом генсек ОИС сказал во время выступления на V Конференции министров труда стран Организации исламского сотрудничества в Баку.

Он подчеркнул важность проходящего сегодня в Баку заседания и призвал к расширению сотрудничества в решении обсуждаемых вопросов.

Хисейн Ибрахим Таха также высоко оценил открывшийся в Баку Центр труда ОИС, который, по его словам. позволит еще более укрепить сотрудничество между странами организации в области труда и социальной защиты, а также совместно решать проблемы безработицы.

"Еще раз хочу воспользоваться случаем и поблагодарить президента Азербайджана Ильхама Алиева за инициативу создания центра", - добавил он.