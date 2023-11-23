О нас

Генсек ОИС поздравил правительство и народ Азербайджана

Генсек ОИС поздравил правительство и народ Азербайджана Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хисейн Ибрахим Таха поздравил правительство и народ Азербайджана с полным восстановлением суверенитета и территориальной целостности страны в результате антитеррористических мероприятий.
Внешняя политика
23 ноября 2023 г. 11:14
Генсек ОИС поздравил правительство и народ Азербайджана

Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хисейн Ибрахим Таха поздравил правительство и народ Азербайджана с полным восстановлением суверенитета и территориальной целостности страны в результате антитеррористических мероприятий.

Как сообщает Report, об этом генсек ОИС сказал во время выступления на V Конференции министров труда стран Организации исламского сотрудничества в Баку.

Он подчеркнул важность проходящего сегодня в Баку заседания и призвал к расширению сотрудничества в решении обсуждаемых вопросов.

Хисейн Ибрахим Таха также высоко оценил открывшийся в Баку Центр труда ОИС, который, по его словам. позволит еще более укрепить сотрудничество между странами организации в области труда и социальной защиты, а также совместно решать проблемы безработицы.

"Еще раз хочу воспользоваться случаем и поблагодарить президента Азербайджана Ильхама Алиева за инициативу создания центра", - добавил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке OIC Secretary-General congratulates Azerbaijan 
Версия на азербайджанском языке İƏT-in Baş katibi Azərbaycanı təbrik edib

Другие новости из категории

Президент: ОИС постоянно и последовательно поддерживал территориальную целостность Азербайджана
Президент: ОИС постоянно и последовательно поддерживал территориальную целостность Азербайджана
23 ноября 2023 г. 11:23
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает особое значение отношениям с ОИС
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает особое значение отношениям с ОИС
23 ноября 2023 г. 10:54
Президент Ильхам Алиев принял исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии ООН
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии ООН
23 ноября 2023 г. 10:45
В Азербайджане впервые проводятся фестиваль и конгресс, посвященные возвращению в Западный Азербайджан
ФотоВ Азербайджане впервые проводятся фестиваль и конгресс, посвященные возвращению в Западный Азербайджан
23 ноября 2023 г. 10:44
Президент Азербайджана направил обращение к участникам конференции министров труда стран ОИС
Президент Азербайджана направил обращение к участникам конференции министров труда стран ОИС
23 ноября 2023 г. 10:30
В Баку началась министерская сессия V Конференции министров труда стран ОИС
ФотоВ Баку началась министерская сессия V Конференции министров труда стран ОИС
23 ноября 2023 г. 10:22
Министр иностранных дел Венгрии прибыл в Азербайджан
ФотоМинистр иностранных дел Венгрии прибыл в Азербайджан
23 ноября 2023 г. 02:23
На армяно-азербайджанской границе запланирована встреча
На армяно-азербайджанской границе запланирована встреча
22 ноября 2023 г. 23:24
Президент Азербайджана принял генерального секретаря Организации исламского сотрудничества
Президент Азербайджана принял генерального секретаря Организации исламского сотрудничества
22 ноября 2023 г. 21:36
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии выставки стран СПЕКА
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в открытии выставки стран СПЕКА
22 ноября 2023 г. 21:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi