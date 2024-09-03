Генсек ОИС поздравил Азербайджан с успешным проведением парламентских выборов

Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хисейн Брахим Таха на официальной странице организации в соцсети поздравил Азербайджан с успешным проведением внеочередных парламентских выборов.

Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хисейн Брахим Таха на официальной странице организации в соцсети поздравил Азербайджан с успешным проведением внеочередных парламентских выборов.

Как передает Report, в поздравительном месседже отмечается, что для мониторинга внеочередных парламентских выборов, прошедших 1 сентября 2024 года в Азербайджанской Республике, Генеральный секретариат ОИС по приглашению правительства Азербайджана направил делегацию уполномоченных наблюдателей. Генсек подчеркнул, что парламентские выборы также охватили освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

В послании генерального секретаря ОИС говорится, что делегация организации наблюдала за подготовкой к выборам, за процессом голосования и этапом подсчета голосов. Кроме того, миссия ОИС провела встречи с избирательными органами Азербайджанской Республики и организовала брифинг в связи с процессом голосования.

"Делегация ОИС, подводя итоги мониторинговых функций, отметила, что избирательный процесс проходил прозрачно, свободно и организованно, с высокой активностью избирателей", - добавил Хисейн Брахим Таха.