Генсек ОИС осудил вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране

18:15 31 января Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хусрав Нозири в телефонном разговоре с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым решительно осудил вооруженное нападение на посольство нашей страны в

31 января Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хусрав Нозири в телефонном разговоре с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым решительно осудил вооруженное нападение на посольство нашей страны в Иране и выразил свои соболезнования в связи с убийством сотрудника посольства.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Азербайджана.

Хусрав Нозири жестко осудил это нападение как грубое нарушение норм международного права, в том числе “Венской конвенции о дипломатических сношениях”, и заявил о необходимости привлечения виновного к ответственности в кратчайшие сроки.

Поблагодарив за поддержку, министр Джейхун Байрамов отметил, что с азербайджанской стороны будут приняты все необходимые меры для того, чтобы совершившие этот предательский террористический акт, в результате которого погиб один сотрудник посольства, а 2 получили ранения, и их покровители ответили перед правосудием. Он подчеркнул, что принимающая сторона несет ответственность за недопущение подобных нападений.