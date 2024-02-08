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Генсек ОЭС поздравил президента Ильхама Алиева

Генсек ОЭС поздравил президента Ильхама Алиева Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хусрав Нозири направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву в связи с победой на внеочередных президентских выборах.
Внешняя политика
8 февраля 2024 г. 20:33
Генсек ОЭС поздравил президента Ильхама Алиева

Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хусрав Нозири направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву в связи с победой на внеочередных президентских выборах.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.

"Ваше превосходительство.

Для меня большая честь передать Вам самые искренние поздравления по случаю Вашего переизбрания Президентом Азербайджанской Республики.

Азербайджанский народ благодаря доверию мудрому лидерству Вашего превосходительства будет еще быстрее продвигаться к светлому и развитому будущему.

Пользуясь этой возможностью, еще раз отмечаю важность, которую Организация экономического сотрудничества придает Азербайджану, особо подчеркиваю постоянно возрастающие роль и вклад Вашей страны в продвижение совместно разрабатываемой экономической повестки организации.

С нетерпением ожидаю постоянной поддержки и покровительства Вашего превосходительства в реализации наших целей для содействия большей активности и интегрированности Организации экономического сотрудничества.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение", - говорится в документе.

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Версия на английском языке ECO Secretary General congratulates President Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке İƏT Baş katibi Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

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