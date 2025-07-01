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Генсек ОЭС: Азербайджан вносит весомый вклад в деятельность организации и развитие регионального сотрудничества

Генсек ОЭС: Азербайджан вносит весомый вклад в деятельность организации и развитие регионального сотрудничества Генсек ОЭС: Азербайджан вносит весомый вклад в деятельность организации и развитие регионального сотрудничества
Внешняя политика
1 июля 2025 г. 12:02
Генсек ОЭС: Азербайджан вносит весомый вклад в деятельность организации и развитие регионального сотрудничества

Азербайджан играет важную роль в укреплении взаимодействия между странами региона и активно содействует продвижению целей Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Об этом заявил корреспонденту Report генеральный секретарь ОЭС Асад Маджид Хан на полях первого молодежного форума организации в Агдаме.

"Благодарю правительство и народ Азербайджана за гостеприимство. Мы очень рады быть здесь, в Карабахском регионе, в Агдаме. Это уже третий саммит ОЭС, организованный Азербайджаном, и мы глубоко признательны за тот вклад, который страна вносит в деятельность нашей организации. Азербайджан активно способствует укреплению связей в регионе, а также продвижению устойчивого развития и процветания”, - сказал генсек.

По словам Хана, нынешний 17-й саммит ОЭС особенно примечателен, поскольку проходит не в столице, как предыдущие два, а в восстановленном Карабахе. Он подчеркнул, что этот шаг стал возможен благодаря лидерству президента Азербайджана Ильхама Алиева.

“Мы отмечаем не просто саммит, а целую неделю ОЭС. Сегодня проходит молодежный форум, объединивший молодых представителей из всех стран региона. Завтра состоится женский форум, а затем – бизнес-форум. Это прекрасная возможность услышать ключевые голоса и идеи при формировании стратегического видения ОЭС на следующие десять лет”, - подчеркнул он.

Асад Маджид Хан также отметил, что встреча проходит в непростой период, и это усиливает ее значение. "Этот саммит является проявлением региональной солидарности. Лидеры стран-членов соберутся, чтобы определить пути дальнейшего сближения и реализации общих целей", - подытожил генсек организации.

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Версия на английском языке ECO chief: Azerbaijan makes significant contribution to development of regional cooperation
Версия на азербайджанском языке ECO-nun Baş katibi: Azərbaycan təşkilatın fəaliyyətinə və regional əməkdaşlığın inkişafına mühüm töhfə verir

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