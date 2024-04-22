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Генсек ОДКБ: Баку своими силами обеспечит безопасность в Карабахе

Генсек ОДКБ: Баку своими силами обеспечит безопасность в Карабахе Баку располагает собственными силами для обеспечения безопасности в Карабахе.
Внешняя политика
22 апреля 2024 г. 12:51
Генсек ОДКБ: Баку своими силами обеспечит безопасность в Карабахе

Баку располагает собственными силами для обеспечения безопасности в Карабахе.

Как передает Report, об этом заявил ТАСС генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, комментируя вывод российского миротворческого контингента из Карабаха.

"Что касается присутствия российских миротворцев в Карабахе: в настоящее время это территория Азербайджанской Республики, располагающей собственными силами для обеспечения безопасности и, очевидно, этот вопрос решается не в одностороннем порядке. Полагаю, в большей степени стабильность в регионе зависит от перспектив подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном", - отметил он.

Напомним, что 17 апреля помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев заявил о том, что высшее руководство Азербайджана и России приняло совместное решение о досрочном выводе российских миротворцев с азербайджанской территории.

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Версия на азербайджанском языке KTMT-nin Baş katibi: Bakı Qarabağda təhlükəsizliyi öz gücü ilə təmin edəcək

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