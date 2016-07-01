​Генсек ОЧЭС: Необходимо увеличение финансирования от стран-участниц

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Бюджет Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) нуждается в пополнении за счет увеличения годовых взносов стран-участниц. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на заседании Совета министров иностранных дел ОЧЭС в Сочи генеральный секретарь организации Майкл Христидис.

Перспективы воодушевляют, но необходимость ОЧЭС в финансовой поддержке также растет с тем, чтобы наши проекты были эффективными, — заявил он. — Мы напоминаем странам-членам, что фонд развития проектов практически исчерпан уже не протяжении нескольких лет. Нам нужно наполнить его новыми вкладами от стран-членов. Нам также нужно увеличить годовые обязательные взносы со стороны стран-членов".

Он добавил, что ОЧЭС, возможно, единственная международная межправительственная организация с нулевым номинальным ростом бюджета за такой долгий период. "Учитывая вышесказанное, мы очень ценим усилия России в ее попытках найти решение этого вопроса", — подчеркнул Христидис.

ОЧЭС создана в 1999 году и включает 12 государств: Азербайджан, Албанию, Армению, Болгарию, Грецию, Грузию, Молдову, Россию, Румынию, Сербию, Турцию и Украину.