Генсек ОБСЕ: Решение неурегулированных конфликтов на Южном Кавказе зависит от политической воли конфликтующих сторон

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Решение неурегулированных конфликтов на Южном Кавказе и в Молдове зависит от политической воли конфликтующих сторон.

Как сообщает Report, об этом на 23-м заседании совета министров иностранных дел стран-челнов ОБСЕ сказал генсек организации Ламберто Занньер.

"Нужно внести новые силы и найти новые подходы, чтобы вдвое больше усилить наши действия на пути поиска решения, устраивающего все стороны", - добавил генсек.

В своем выступлении Л.Занньер отметил важность объединения всех стран-членов ОБСЕ для борьбы с вызовами, с которыми сталкивается организация.

Отметим, что Л.Занньер завершает свой мандат в качестве генсека ОБСЕ в этом году.