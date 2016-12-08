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    Генсек ОБСЕ: Решение неурегулированных конфликтов на Южном Кавказе зависит от политической воли конфликтующих сторон

    Нужно найти решение, устраивающее все стороны конфликта

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Решение неурегулированных конфликтов на Южном Кавказе и в Молдове зависит от политической воли конфликтующих сторон.

    Как сообщает Report, об этом на 23-м заседании совета министров иностранных дел стран-челнов ОБСЕ сказал генсек организации Ламберто Занньер.

    "Нужно внести новые силы и найти новые подходы, чтобы вдвое больше усилить наши действия на пути поиска решения, устраивающего все стороны", - добавил генсек.

    В своем выступлении Л.Занньер отметил важность объединения всех стран-членов ОБСЕ для борьбы с вызовами, с которыми сталкивается организация.

    Отметим, что Л.Занньер завершает свой мандат в качестве генсека ОБСЕ в этом году.

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