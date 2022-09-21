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Генсек ОБСЕ обеспокоена недавними столкновениями на армяно-азербайджанской границе

Генсек ОБСЕ обеспокоена недавними столкновениями на армяно-азербайджанской границе Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с Генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмит в рамках участия в неделе высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Внешняя политика
21 сентября 2022 г. 03:39
Генсек ОБСЕ обеспокоена недавними столкновениями на армяно-азербайджанской границе

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с Генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмит в рамках участия в неделе высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как передает Report, Джейхун Байрамов подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с ОБСЕ, и в этой связи важно реализовать программу сотрудничества между нашей страной и ОБСЕ в нынешний постконфликтный период. При этом он отметил ряд деструктивных действий Армении в рамках ОБСЕ.

Глава ведомства подробно проинформировал Генерального секретаря ОБСЕ о недавних широкомасштабных провокациях, осуществленных Арменией в регионе, и текущей ситуации, вопросах, связанных с выполнением трехсторонних заявлений, инициативах, выдвинутых Азербайджаном в направлении нормализации отношений между двумя странами. Министр обратил внимание на такие вопросы, как делимитация границ между Азербайджаном и Арменией, разминирование. Несмотря на недавние военные столкновения и наши потери, он подчеркнул, что Азербайджан выступает за начало процесса мирного договора, не теряя времени.

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмит, в свою очередь, выразила обеспокоенность в связи с недавними столкновениями и выразила соболезнования в связи с потерями. Генсек заявила, что они готовы поддержать процесс нормализации с учетом многолетнего опыта ОБСЕ в регионе.

Стороны обменялись мнениями по вопросам сотрудничества Азербайджана и ОБСЕ, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ATƏT-in Baş katibi Ermənistan-Azərbaycan sərhədindəki son toqquşmalardan narahatdır

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