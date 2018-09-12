Генсек: ОБСЕ намерена укрепить и расширить сотрудничество с Азербайджаном по ряду сфер

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Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) намерена укрепить и расширить сотрудничество с Азербайджаном по ряду сфер.

Как передает Report, об этом журналистам заявил генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер.

"Азербайджан одна из сильных стран-участниц ОБСЕ, которая активно участвует во многих наших проектах. Мы намерены укрепить и расширить сферы сотрудничества с Азербайджаном, о чем мы и говорили сегодня на встречах с президентом Ильхамом Алиевым и главой МИД Эльмаром Мамедъяровым", - заявил Т.Гремингер, отметив, что речь идет о таких сферах сотрудничества, как обеспечение экологической безопасности Каспия, экономическое сотрудничество, а также борьба с терроризмом и радикализмом.