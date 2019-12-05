​Генсек: ОБСЕ готов поддержать все шаги по обеспечению мира в регионе

© US Mission to the OSCE https://report.az/storage/news/25cdbf35cc9aa738bf3ac27d7107cbb4/e132f65c-2385-49df-ad8d-a13cb55ace57_292.jpg

"ОБСЕ готов поддержать все шаги в направлении обеспечения мира в процессе урегулирования конфликтов в регионе".

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер на 26-м Совете министров иностранных дел Организации в Братиславе.

Он также отметил, что "усилия ОБСЕ по урегулированию украинского кризиса могут воодушевить на решение других конфликтов в регионе".

Кроме того, по его словам, одной из главных инициатив организации является поддержка диалога во имя деэскалации политической и военной напряженности: "Как мы можем находить общие решения проблем, если мы не желаем взаимодействовать друг с другом", - отметил Гремингер.

Генсек ОБСЕ также подчеркнул важность переоценки общих ценностей ОБСЕ.

"Сегодня мы столкнулись с новыми вызовами, которые влияют на нашу безопасность. Среди них - изменение климата, миграция, технологическая революция, движимая цифровизацией. И единственный способ противостоять этому - это работать вместе, поддерживать друг-друга", - заключил он.