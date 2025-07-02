О нас

Генсек ОЭС: Меморандум о взаимопонимании в области содействия торговли ОЭС готов к подписанию

Генсек ОЭС: Меморандум о взаимопонимании в области содействия торговли ОЭС готов к подписанию Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области содействия торговле между государствами-членами Организации экономического сотрудничества (ОЭС) является окончательным и готов к подписанию с 25 июня 2025 года.
Внешняя политика
2 июля 2025 г. 11:22
Генсек ОЭС: Меморандум о взаимопонимании в области содействия торговли ОЭС готов к подписанию

Работа над Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству в области содействия торговле между государствами-членами Организации экономического сотрудничества (ОЭС) завершена, он готов к подписанию с 25 июня 2025 года.

Как сообщает корреспондент Report, об этом заявил генеральный секретарь ОЭС Асад Маджид Хан в ходе шестого бизнес-форума организации, проходящего в городе Шуша.

Главная цель меморандума - усилить координацию и расширить сотрудничество стран-участниц организации для развития внутрирегиональной торговли и инвестиций.

"Благодаря более структурированному и совместному подходу мы надеемся повысить узнаваемость рынков ОЭС и наладить коммерческие связи в регионе. Призываем все государства-члены как можно скорее завершить свои внутренние процедуры и приступить к подписанию, когда они будут готовы", - отметил генсек.

Он также призвал все страны государства-члены представить конкретные предложения по совместным мероприятиям по развитию торговли на 2025 и 2026 годы.

"В данной области нам действительно нужно больше работать, так как возможностей для установления контактов пока недостаточно. Таким образом, эти инициативы могут быть собраны в календарь совместных мероприятий ОЭС по продвижению торговли, который будет ежегодно обновляться и станет практическим инструментом координации между национальными организациями", -сказал Асад Маджид Хан.

Генсек также сообщил, что готов к подписанию и меморандум о расширении правового сотрудничества между таможенными службами стран ОЭС. "Это важная веха для углубления правового сотрудничества между таможенными службами. Настало время запустить все необходимые внутренние процедуры, чтобы документ начал действовать как можно скорее", - заявил он.

Генсек напомнил, что в этом году была принята стратегия упрощения процедур торговли. "Эта стратегия сближает наши приоритеты с передовой международной практикой, в частности, в соответствии с механизмом упрощения процедур торговли ВТО, учитывая при этом специфику каждой страны", - подчеркнул он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ECO-nun Baş katibi: Ticarətin təşviqinə dair Anlaşma Memorandumunu imzalamağa hazırıq

Экслюзивные новости

Советник главы МИД Узбекистана: Отношения с Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост по всем направлениям
Советник главы МИД Узбекистана: Отношения с Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост по всем направлениям
2 июля 2025 г. 09:05
За год в Азербайджане зарегистрировано около 2,6 тыс. родственных браков
За год в Азербайджане зарегистрировано около 2,6 тыс. родственных браков
1 июля 2025 г. 18:36
МИД Узбекистана: Планируем открыть новое здание посольства в Азербайджане
МИД Узбекистана: Планируем открыть новое здание посольства в Азербайджане
1 июля 2025 г. 13:52
АБР готов предоставить Азербайджану кредит до $1 млрд на развитие метро - ЭКСКЛЮЗИВ
АБР готов предоставить Азербайджану кредит до $1 млрд на развитие метро - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июля 2025 г. 13:33
В этом году в Азербайджане количество селей и наводнений снизилось 
В этом году в Азербайджане количество селей и наводнений снизилось 
1 июля 2025 г. 10:58
Тела убитых в Екатеринбурге отправят в Азербайджан в понедельник
Тела убитых в Екатеринбурге отправят в Азербайджан в понедельник
28 июня 2025 г. 15:39
Таджикистан открыт к реализации совместных гидроэнергетических проектов с Азербайджаном
Таджикистан открыт к реализации совместных гидроэнергетических проектов с Азербайджаном
23 июня 2025 г. 17:08
МИД: Казахстан эвакуировал из Ирана и Израиля около 300 своих граждан - ЭКСКЛЮЗИВ
МИД: Казахстан эвакуировал из Ирана и Израиля около 300 своих граждан - ЭКСКЛЮЗИВ
23 июня 2025 г. 14:58
Азербайджан и Таджикистан готовятся к проведению 8-го заседания межправкомиссии
Азербайджан и Таджикистан готовятся к проведению 8-го заседания межправкомиссии
23 июня 2025 г. 13:45
Минэкономики: Азербайджан и Таджикистан готовят проекты на 700 млн долларов
Минэкономики: Азербайджан и Таджикистан готовят проекты на 700 млн долларов
23 июня 2025 г. 13:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi