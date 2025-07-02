Генсек ОЭС: Меморандум о взаимопонимании в области содействия торговли ОЭС готов к подписанию

Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области содействия торговле между государствами-членами Организации экономического сотрудничества (ОЭС) является окончательным и готов к подписанию с 25 июня 2025 года.

Работа над Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству в области содействия торговле между государствами-членами Организации экономического сотрудничества (ОЭС) завершена, он готов к подписанию с 25 июня 2025 года.

Как сообщает корреспондент Report, об этом заявил генеральный секретарь ОЭС Асад Маджид Хан в ходе шестого бизнес-форума организации, проходящего в городе Шуша.

Главная цель меморандума - усилить координацию и расширить сотрудничество стран-участниц организации для развития внутрирегиональной торговли и инвестиций.

"Благодаря более структурированному и совместному подходу мы надеемся повысить узнаваемость рынков ОЭС и наладить коммерческие связи в регионе. Призываем все государства-члены как можно скорее завершить свои внутренние процедуры и приступить к подписанию, когда они будут готовы", - отметил генсек.

Он также призвал все страны государства-члены представить конкретные предложения по совместным мероприятиям по развитию торговли на 2025 и 2026 годы.

"В данной области нам действительно нужно больше работать, так как возможностей для установления контактов пока недостаточно. Таким образом, эти инициативы могут быть собраны в календарь совместных мероприятий ОЭС по продвижению торговли, который будет ежегодно обновляться и станет практическим инструментом координации между национальными организациями", -сказал Асад Маджид Хан.

Генсек также сообщил, что готов к подписанию и меморандум о расширении правового сотрудничества между таможенными службами стран ОЭС. "Это важная веха для углубления правового сотрудничества между таможенными службами. Настало время запустить все необходимые внутренние процедуры, чтобы документ начал действовать как можно скорее", - заявил он.

Генсек напомнил, что в этом году была принята стратегия упрощения процедур торговли. "Эта стратегия сближает наши приоритеты с передовой международной практикой, в частности, в соответствии с механизмом упрощения процедур торговли ВТО, учитывая при этом специфику каждой страны", - подчеркнул он.