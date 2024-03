Генсек НАТО: Я рассчитываю на дальнейшее укрепление партнерства с Азербайджаном

Я рассчитываю на дальнейшее укрепление партнерства Азербайджана и НАТО.

Как сообщает Report , об этом в своем аккаунте в соцсети "Х" написал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Приятно встретиться с президентом Азербайджана в Баку. Азербайджан - давний партнер НАТО, и я надеюсь на дальнейшее укрепление партнерства. Мир и стабильность на Южном Кавказе важны для безопасности в целом. Я призываю Азербайджан и Армению воспользоваться возможностью для прочного мира", - подчеркнул Столтенберг.