Генсек: НАТО поддерживает нормализацию отношений Азербайджана и Армении

НАТО поддерживает усилия по нормализации отношений и выстраиванию диалога между Азербайджаном и Арменией.

НАТО поддерживает усилия по нормализации отношений и выстраиванию диалога между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе.

"Прежде всего мы приветствуем тот факт, что удалось прекратить боевые действия. Необходимо продолжить нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией, мы поддерживаем усилия, направленные на нормализацию и диалог между странами", - заявил генсек НАТО.

По его словам, НАТО не занимает чью-либо сторону, и считает и Азербайджан, и Армению своими ценными партнерами.