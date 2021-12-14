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Генсек: НАТО поддерживает нормализацию отношений Азербайджана и Армении

Генсек: НАТО поддерживает нормализацию отношений Азербайджана и Армении НАТО поддерживает усилия по нормализации отношений и выстраиванию диалога между Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
14 декабря 2021 г. 19:51
Генсек: НАТО поддерживает нормализацию отношений Азербайджана и Армении

НАТО поддерживает усилия по нормализации отношений и выстраиванию диалога между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе.

"Прежде всего мы приветствуем тот факт, что удалось прекратить боевые действия. Необходимо продолжить нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией, мы поддерживаем усилия, направленные на нормализацию и диалог между странами", - заявил генсек НАТО.

По его словам, НАТО не занимает чью-либо сторону, и считает и Азербайджан, и Армению своими ценными партнерами.

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Версия на азербайджанском языке Baş katib: "Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasını dəstəkləyirik"

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