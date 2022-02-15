Генсек НАТО поблагодарил Азербайджан

В ходе телефонного разговора между генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 15 февраля состоялся обмен мнениями о текущей ситуации на мировом энергетическом рынке.

В ходе телефонного разговора между генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 15 февраля состоялся обмен мнениями о текущей ситуации на мировом энергетическом рынке.

Как сообщает Report, в ходе беседы генеральный секретарь НАТО поблагодарил Азербайджан, за то, что он является надежным поставщиком газа в Европу, а также за увеличение экспорта газа.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан и впредь будет оставаться надежным партнером в качестве важного экспортера энергоносителей.