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Генсек НАТО поблагодарил Азербайджан

Генсек НАТО поблагодарил Азербайджан В ходе телефонного разговора между генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 15 февраля состоялся обмен мнениями о текущей ситуации на мировом энергетическом рынке.
Внешняя политика
15 февраля 2022 г. 13:37
Генсек НАТО поблагодарил Азербайджан
Йенс Столтенберг

В ходе телефонного разговора между генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 15 февраля состоялся обмен мнениями о текущей ситуации на мировом энергетическом рынке.

Как сообщает Report, в ходе беседы генеральный секретарь НАТО поблагодарил Азербайджан, за то, что он является надежным поставщиком газа в Европу, а также за увеличение экспорта газа.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан и впредь будет оставаться надежным партнером в качестве важного экспортера энергоносителей.

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Версия на азербайджанском языке NATO-nun Baş katibi Azərbaycana təşəkkür edib

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