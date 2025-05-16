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Генсек НАТО назвал "большой ошибкой" неучастие Путина в стамбульских переговорах

Генсек НАТО назвал "большой ошибкой" неучастие Путина в стамбульских переговорах Генсек НАТО назвал "большой ошибкой" неучастие Путина в стамбульских переговорах
Внешняя политика
16 мая 2025 г. 12:21
Генсек НАТО назвал большой ошибкой неучастие Путина в стамбульских переговорах

Генсек НАТО Марк Рютте назвал неучастие президента РФ Владимира Путина в стамбульских переговорах с Украиной "большой ошибкой".

Как сообщает корреспондент Report из Албании, об этом он заявил журналистам перед началом саммита Европейского политического сообщества.

"Путин совершил большую ошибку, отправив делегацию низкого уровня на переговоры в Стамбуле. Он должен более серьезно относиться к вопросу мирного урегулирования конфликта", - сказал Рютте.

Генсек также отметил, что украинцы приняли верное решение, согласившись принять участие в прямых переговорах. "Они отправили делегацию, которая действительно готова вести переговоры о прекращении огня", - сказал он.

Рютте также с удовлетворением подчеркнул посреднические усилия США и Турции в российско-украинском урегулировании.

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Версия на английском языке Mark Rutte calls Putin's non-participation in Istanbul talks "big mistake"
Версия на азербайджанском языке NATO baş katibi Putinin İstanbul danışıqlarında iştirak etməməsini "böyük səhv" adlandırıb

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