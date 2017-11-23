Генсек НАТО: Мы привержены развитию сотрудничества с Азербайджаном

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ "Cотрудничество Азербайджана и НАТО охватывает многие направления от развития потенциала до обеспечения энергетической безопасности". Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе.

"Мы привержены продолжать работу во всех направлениях, которые вы выбрали, и развивать наше сотрудничество", - заявил генсек НАТО, призвав Азербайджан провести реформы сектора безопасности.

Столтенберг также отметил, что в ходе встречи с президентом Азербайджана обсужден вопрос региональной безопасности на Южном Кавказе.