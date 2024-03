Генсек НАТО: Для безопасности на Южном Кавказе важны мир и стабильность

Мир и стабильность на Южном Кавказе важны для обеспечения безопасности в регионе.

Как передает Report, об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг написал в соцсети "Х".

Он призвал Армению и Азербайджан "воспользоваться возможностью для установления прочного мира".

"Я провел переговоры с президентом Армении Ваагном Хачатуряном и премьер-министром Николом Пашиняном в Ереване. С нетерпением жду укрепления партнерства НАТО с Арменией", - отметил Столтенберг.