Генсек ЛАГ: Мирные усилия Азербайджана в регионе похвальны

Мирные и созидательные усилия Азербайджана в регионе похвальны.
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Вспоминая прошлогодний визит в Азербайджан для участия в Глобальном Бакинском форуме и встречу с главой государства, генсек организации сказал, что подобные контакты важны для обсуждения перспектив развития отношений. Было подчеркнуто, что мирные и созидательные усилия Азербайджана в регионе похвальны, в частности, была отмечена важность продолжения работы в области устойчивого миростроительства в регионе.
В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.