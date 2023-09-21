О нас

Генсек ЛАГ: Мирные усилия Азербайджана в регионе похвальны

Генсек ЛАГ: Мирные усилия Азербайджана в регионе похвальны Мирные и созидательные усилия Азербайджана в регионе похвальны.
Внешняя политика
21 сентября 2023 г. 04:56
Генсек ЛАГ: Мирные усилия Азербайджана в регионе похвальны

Мирные и созидательные усилия Азербайджана в регионе похвальны.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт в ходе встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в рамках недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Вспоминая прошлогодний визит в Азербайджан для участия в Глобальном Бакинском форуме и встречу с главой государства, генсек организации сказал, что подобные контакты важны для обсуждения перспектив развития отношений. Было подчеркнуто, что мирные и созидательные усилия Азербайджана в регионе похвальны, в частности, была отмечена важность продолжения работы в области устойчивого миростроительства в регионе.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Arab League Secretary General: Azerbaijan's peace efforts in region commendable
Версия на азербайджанском языке Ərəb Dövlətləri Liqasının Baş katibi: “Azərbaycanın bölgədə sülh səyləri təqdirəlayiqdir”

Самое читаемое

ЕЦБ повысил базовую ставку до 4,5% годовых
ЕЦБ повысил базовую ставку до 4,5% годовых
14 сентября 2023 г. 16:37
Американская подлодка с ракетами Tomahawk зашла в норвежский порт
Американская подлодка с ракетами Tomahawk зашла в норвежский порт
14 сентября 2023 г. 20:43
Азербайджан возобновил поставки йогурта из Польши
Азербайджан возобновил поставки йогурта из Польши
15 сентября 2023 г. 18:11
Турция направила в Ливию три корабля с полевыми госпиталями и врачами
Турция направила в Ливию три корабля с полевыми госпиталями и врачами
16 сентября 2023 г. 13:19
Генпрокуроры зарубежных стран посетили Шушу и Физули
ФотоГенпрокуроры зарубежных стран посетили Шушу и Физули
16 сентября 2023 г. 18:57
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
17 сентября 2023 г. 12:04
Эфиопская легкоатлетка установила новый мировой рекорд
Эфиопская легкоатлетка установила новый мировой рекорд
18 сентября 2023 г. 00:51
В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
19 сентября 2023 г. 14:40
Эрдоган: Карабах - это территория Азербайджана, и иной статус для него не приемлем
ВидеоЭрдоган: Карабах - это территория Азербайджана, и иной статус для него не приемлем
19 сентября 2023 г. 21:18
Азербайджан примет участие в форуме гастрономического туризма в Испании
Азербайджан примет участие в форуме гастрономического туризма в Испании
14 сентября 2023 г. 16:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi