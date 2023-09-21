Генсек ЛАГ: Мирные усилия Азербайджана в регионе похвальны

Мирные и созидательные усилия Азербайджана в регионе похвальны.

Мирные и созидательные усилия Азербайджана в регионе похвальны.

Как передает Report , об этом заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт в ходе встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в рамках недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Вспоминая прошлогодний визит в Азербайджан для участия в Глобальном Бакинском форуме и встречу с главой государства, генсек организации сказал, что подобные контакты важны для обсуждения перспектив развития отношений. Было подчеркнуто, что мирные и созидательные усилия Азербайджана в регионе похвальны, в частности, была отмечена важность продолжения работы в области устойчивого миростроительства в регионе.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.