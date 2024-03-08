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Генсек IRCICA: Исламофобия распространилась в мире как эпидемия

Генсек IRCICA: Исламофобия распространилась в мире как эпидемия Исламофобия распространилась в мире настолько широко, что приобрела характер эпидемии
Внешняя политика
8 марта 2024 г. 13:07
Генсек IRCICA: Исламофобия распространилась в мире как эпидемия

Исламофобия распространилась в мире настолько широко, что приобрела характер эпидемии.

Как сообщает Report, об этом генеральный секретарь Исследовательского центра исламской истории, искусства и культуры (IRCICA) профессор Махмут Эрол Кылыч заявил в рамках пленарного заседания на проходящей в Баку международной конференции "Сохранение разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году".

Он сказал о недопустимости дискриминации мусульман на основе их религиозных убеждений.

"Исламофобия проявляет себя в форме личной неприязни и негативно сказывается на социальных отношениях. Для того, чтобы общества разных религий, языков и рас могли жить вместе, с исламофобией нужно бороться сообща", - сказал Кылыч.

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Версия на азербайджанском языке IRCICA-nın Baş katibi: İslamofobiya dünyada epidemiya kimi yayılıb

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