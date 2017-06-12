Генсек ГУАМ призвал ОБСЕ к более активному содействию в разрешении конфликтов

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Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ Алтай Эфендиев призвал ОБСЕ к более активному и целенаправленному содействию в разрешении конфликтов. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ГУАМ, об этом А. Эфендиев заявил, выступая на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Выступая, генсек обратил внимание представителей государств-членов ОБСЕ на эскалацию напряженности и ухудшающуюся ситуацию в государствах-членах ГУАМ и в регионе в целом в результате вооруженных конфликтов.

Было отмечено, что данные конфликты не только препятствуют нормальному развитию стран и проведению демократических реформ, но и представляют серьезную угрозу для европейской и международной стабильности и безопасности.

Генсек подчеркнул, что существующие конфликты на территории организации должны быть решены на основе общепризнанных норм и принципов международного права и в восстановлении территориальной целостности и суверенитета государств-членов ГУАМ в рамках международно-признанных границ.

В ответных выступлениях, представители Мальты (в качестве председателя ЕС), Грузии, США, Турции, Украины, Молдовы, Азербайджана приветствовали выступление генсека ГУАМ на Постоянном Совете ОБСЕ, выразили поддержку инициативам ГУАМ и заинтересованность в сотрудничестве.