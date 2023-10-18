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Генсек ГУАМ поздравил президента Азербайджана

Генсек ГУАМ поздравил президента Азербайджана Генеральный секретарь ГУАМ Алтай Эфендиев направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
18 октября 2023 г. 17:26
Генсек ГУАМ поздравил президента Азербайджана

Генеральный секретарь ГУАМ Алтай Эфендиев направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Ваше превосходительство!

От имени Секретариата Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ и от себя лично поздравляю Вас и в Вашем лице народ Азербайджана по случаю 18 октября – Дня восстановления независимости.

В этом году День восстановления независимости отмечается в особенно знаменательное время. Так, в результате локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе были полностью обеспечены территориальная целостность и суверенитет Азербайджанской Республики. Торжественным итогом этого процесса стало поднятие 15 октября Государственного флага в Ханкенди и на других территориях Карабаха. Мы также с уважением чтим память всех героических сынов Родины, отдавших жизнь на этом пути.

Возвращение общенационального лидера Гейдара Алиева к власти в 1993 году, в самый трудный и тяжелый период истории независимого Азербайджана, когда он оказался перед угрозой краха, стало историческим событием. В стране была восстановлена стабильность, начались процессы возрождения и развития. Вы успешно продолжили начатую великим лидером работу, направленную на полное восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Это поистине торжество Вашей последовательной и устойчивой политики, основанной на национальных интересах, национальном единстве и международном праве. Достижение этого исторического успеха в то время, когда азербайджанский народ отмечает 100-летний юбилей общенационального лидера, представляет особое значение.

Господин Президент, желаем Вам успехов в деле восстановления и реконструкции освобожденных от оккупации территорий, их реинтеграции в экономику страны, возвращения бывших вынужденных переселенцев на родные земли.

Благодаря победам Азербайджанской Республики сегодня мы находимся лицом к лицу с новой ситуацией в регионе. В этом регионе, обладающем большим потенциалом и растущим геостратегическим значением, возникли прекрасные возможности, перспективы для сотрудничества и устойчивого развития. Мы, ГУАМ, как всегда, готовы и дальше поддерживать и вносить вклад в продвижение регионального мира, стабильности и устойчивого развития.

Ваше превосходительство, желаем Вам успехов в дальнейшем развитии и укреплении независимости Азербайджана, а азербайджанскому народу - мира, прогресса и процветания".

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Версия на английском языке GUAM Secretary General congratulates Azerbaijani President
Версия на азербайджанском языке GUAM-ın Baş katibi Azərbaycan Prezidentini təbrik edib

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