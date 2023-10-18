Генсек ГУАМ поздравил президента Азербайджана

Генеральный секретарь ГУАМ Алтай Эфендиев направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Генеральный секретарь ГУАМ Алтай Эфендиев направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Ваше превосходительство!

От имени Секретариата Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ и от себя лично поздравляю Вас и в Вашем лице народ Азербайджана по случаю 18 октября – Дня восстановления независимости.

В этом году День восстановления независимости отмечается в особенно знаменательное время. Так, в результате локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе были полностью обеспечены территориальная целостность и суверенитет Азербайджанской Республики. Торжественным итогом этого процесса стало поднятие 15 октября Государственного флага в Ханкенди и на других территориях Карабаха. Мы также с уважением чтим память всех героических сынов Родины, отдавших жизнь на этом пути.

Возвращение общенационального лидера Гейдара Алиева к власти в 1993 году, в самый трудный и тяжелый период истории независимого Азербайджана, когда он оказался перед угрозой краха, стало историческим событием. В стране была восстановлена стабильность, начались процессы возрождения и развития. Вы успешно продолжили начатую великим лидером работу, направленную на полное восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Это поистине торжество Вашей последовательной и устойчивой политики, основанной на национальных интересах, национальном единстве и международном праве. Достижение этого исторического успеха в то время, когда азербайджанский народ отмечает 100-летний юбилей общенационального лидера, представляет особое значение.

Господин Президент, желаем Вам успехов в деле восстановления и реконструкции освобожденных от оккупации территорий, их реинтеграции в экономику страны, возвращения бывших вынужденных переселенцев на родные земли.

Благодаря победам Азербайджанской Республики сегодня мы находимся лицом к лицу с новой ситуацией в регионе. В этом регионе, обладающем большим потенциалом и растущим геостратегическим значением, возникли прекрасные возможности, перспективы для сотрудничества и устойчивого развития. Мы, ГУАМ, как всегда, готовы и дальше поддерживать и вносить вклад в продвижение регионального мира, стабильности и устойчивого развития.

Ваше превосходительство, желаем Вам успехов в дальнейшем развитии и укреплении независимости Азербайджана, а азербайджанскому народу - мира, прогресса и процветания".