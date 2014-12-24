Чечелашвили: Урегулирование конфликтов – важнейший вопрос для всех стран ГУАМ

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ ГУАМ стремится к получению международной поддержки в вопросе признания территориальной целостности стран-членов структуры.

Об этом в интервью Report заявил генеральный секретарь ГУАМ Валерий Чечелашвили.

"Урегулирование конфликтов – важнейший вопрос для всех наших государств-членов, поскольку, к сожалению, мы все столкнулись с этим явлением. Могу сказать, что в данный момент продолжается работа по продвижению проекта резолюции "Затянувшиеся конфликты на пространстве ГУАМ и их последствия для международного мира, безопасности и развития" в Генеральной ассамблее ООН", - заявил В.Чечелашвили.

Он подчеркнул, что ГУАМ занимает хорошо сформулированную и последовательную позицию, основывающуюся на совместной декларации глав государств организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ по вопросу урегулирования конфликтов от 23 мая 2006 года.

Генсек особо отметил, что ГУАМ поддерживал и впредь будет поддерживать территориальную целостность Украины.

"Государства-члены ГУАМ неоднократно заявляли о последовательной и принципиальной позиции организации по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно-признанных границах, и будут придерживаться такой позиции и в дальнейшем", - сказал В.Чечелашвили.

По его словам, организация также работает над консолидацией поддержки собственной позиции на международном уровне в различных форматах.

"Впрочем, это относится ко всем конфликтам на пространстве ГУАМ", - заявил генсек.