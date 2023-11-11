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Генсек ГУАМ: Победа Азербайджана может стать поворотной точкой в процессе развития мира в регионе

Генсек ГУАМ: Победа Азербайджана может стать поворотной точкой в процессе развития мира в регионе Генеральный секретарь ГУАМ Алтай Эфендиев поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Внешняя политика
11 ноября 2023 г. 17:06
Генсек ГУАМ: Победа Азербайджана может стать поворотной точкой в процессе развития мира в регионе

Генеральный секретарь ГУАМ Алтай Эфендиев поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Ваше превосходительство!

От имени Секретариата Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ и от себя лично искренне поздравляю Вас и в Вашем лице народ Азербайджана по случаю Дня Победы.

Земли Азербайджана, десятилетиями остававшиеся под оккупацией, были освобождены в результате исторической Победы, одержанной под Вашим руководством славными Вооруженными силами в 44-дневной войне в 2020 году. Эта победа также создала прочную основу для полного восстановления территориальной целостности и суверенитета страны после краткосрочных антитеррористических мероприятий, проведенных 19-20 сентября 2023 года.

Таким образом, Великое возвращение, о котором долгое время мечтал азербайджанский народ, стало, наконец, реальностью, в истории страны и народа наступил новый этап. Желаем Вам успехов в Ваших постоянных и неустанных усилиях по восстановлению и реконструкции освобожденных от оккупации территорий, а также возвращению бывших вынужденных переселенцев на родные земли. Мы расцениваем достижения Азербайджана не только как восстановление справедливости и утверждение международного права, но и как победу основанного на великой национальной идее прочного единства и сильного лидерства. Мы также верим, что эта великая Победа и полное восстановление территориальной целостности Азербайджана в рамках его международно признанных границ могут стать поворотной точкой в процессе развития регионального мира, стабильности и сотрудничества. Как региональная организация, мы готовы оказать поддержку и внести вклад в эти цели.

Ваше превосходительство, желаем Вам больших достижений и новых побед в процессе дальнейшего укрепления и развития Азербайджана, улучшения благосостояния народа, а народу Азербайджана - мира, развития и процветания".

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Версия на английском языке GUAM Sec.-Gen.: Azerbaijan's victory can be turning moment in developing regional peace
Версия на азербайджанском языке GUAM-ın Baş katibi: "Azərbaycanın qazandığı nailiyyətləri güclü liderliyin zəfəri kimi dəyərləndiririk"

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