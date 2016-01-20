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    Генсек ГУАМ Алтай Эфендиев посетит Молдову

    Генеральный секретарь ГУАМ провел в Киеве встречу с послом Молдовы в Украине

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ГУАМ Алтай Эфендиев провел в Киеве встречу с послом Молдовы в Украине  Русланом Болбочаном. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ГУАМ, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущем состоянии дел в организации и о перспективах и основных направлениях развития сотрудничества в рамках ГУАМ. При этом было отмечено, что ситуация в регионе ГУАМ и вокруг него, новые региональные и международные инициативы и проекты способствуют более полному задействованию потенциала организации в форматах ГУАМ и ГУАМ+.

    Была достигнута договорённость о тесном взаимодействии, а также обсуждён предстоящий рабочий визит Генерального секретаря ГУАМ в Молдову, который состоится в ближайшее время.

    Азербайджанский дипломат Алтай Эфендиев вступил в должность генерального секретаря ГУАМ с 1 января 2016 года. 

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