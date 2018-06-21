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    Генсек: Государства-члены ООН должны уважать решения Совета безопасности

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ "Государства-члены ООН должны уважать решения Совета безопасности". 

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве, комментируя вопрос о реформировании Совбеза ООН, поскольку многие резолюции ООН, включая резолюции по нагорно-карабахскому урегулированию, остаются невыполненными. 

    "Совершенно необходимо, чтобы все члены ООН исполняли решения ООН", - заявил Гуттериш. 

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