Генсек: Долгосрочный мир между Азербайджаном и Арменией в интересах союзников по НАТО

Для нас очень важно, чтобы между Азербайджаном и Арменией был достигнут прочный мир.

Для нас очень важно, чтобы между Азербайджаном и Арменией был достигнут прочный мир.

Как передает Report , об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 18 марта в интервью Азербайджанскому государственному информационному агентству – АЗЕРТАДЖ.

"Я одобряю вчерашнее послание президента Алиева, сделанное им во время ужина, пресс-конференции и встречи, где он очень четко заявил, что Азербайджан сейчас находится ближе к мирному соглашению, чем когда-либо прежде. Остались лишь некоторые требующие решения вопросы. Но я очень надеюсь, что обе стороны — и Азербайджан, и Армения — воспользуются этой возможностью, чтобы найти и согласовать мирное соглашение, создать условия для прочного мира, поскольку мир и стабильность в этом регионе очень важны для его жителей", - сказал Й.Столтенберг.

Генсек добавил, что достижение мира важно для создания условий для инвестиций в целях процветания.

"Ведь мы знаем, что мир и стабильность являются предпосылкой для любого экономического развития и роста. Мир и стабильность в этом регионе имеют значение для международного мира и безопасности. Поэтому в интересах союзников по НАТО иметь долгосрочный мир. И я твердо убежден, что необходимо сделать все возможное для обеспечения прочного мира и безопасности", - пояснил Йенс Столтенберг.