О нас

Генсек: Долгосрочный мир между Азербайджаном и Арменией в интересах союзников по НАТО

Генсек: Долгосрочный мир между Азербайджаном и Арменией в интересах союзников по НАТО Для нас очень важно, чтобы между Азербайджаном и Арменией был достигнут прочный мир.
Внешняя политика
18 марта 2024 г. 23:49
Генсек: Долгосрочный мир между Азербайджаном и Арменией в интересах союзников по НАТО

Для нас очень важно, чтобы между Азербайджаном и Арменией был достигнут прочный мир.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 18 марта в интервью Азербайджанскому государственному информационному агентству – АЗЕРТАДЖ.

"Я одобряю вчерашнее послание президента Алиева, сделанное им во время ужина, пресс-конференции и встречи, где он очень четко заявил, что Азербайджан сейчас находится ближе к мирному соглашению, чем когда-либо прежде. Остались лишь некоторые требующие решения вопросы. Но я очень надеюсь, что обе стороны — и Азербайджан, и Армения — воспользуются этой возможностью, чтобы найти и согласовать мирное соглашение, создать условия для прочного мира, поскольку мир и стабильность в этом регионе очень важны для его жителей", - сказал Й.Столтенберг.

Генсек добавил, что достижение мира важно для создания условий для инвестиций в целях процветания.

"Ведь мы знаем, что мир и стабильность являются предпосылкой для любого экономического развития и роста. Мир и стабильность в этом регионе имеют значение для международного мира и безопасности. Поэтому в интересах союзников по НАТО иметь долгосрочный мир. И я твердо убежден, что необходимо сделать все возможное для обеспечения прочного мира и безопасности", - пояснил Йенс Столтенберг.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Stoltenberq: Azərbaycanla Ermənistan arasında davamlı sülh həm də NATO müttəfiqlərinin marağındadır

Самое читаемое

В Азербайджане предложено увеличить минимальный размер трудовой пенсии
В Азербайджане предложено увеличить минимальный размер трудовой пенсии
15 марта 2024 г. 16:30
Обнародованы итоговые результаты вступительного экзамена в магистратуру
Обнародованы итоговые результаты вступительного экзамена в магистратуру
14 марта 2024 г. 17:52
Легендарный немецкий футболист: Игра Карабах - Байер 04 запомнится надолго
Легендарный немецкий футболист: Игра "Карабах" - "Байер 04" запомнится надолго
15 марта 2024 г. 10:49
Этап собеседований для участия в госпрограмме обучения за рубежом стартует в начале апреля
Этап собеседований для участия в госпрограмме обучения за рубежом стартует в начале апреля
14 марта 2024 г. 13:29
Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента по итогам обработки 100% протоколов
Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента по итогам обработки 100% протоколов
18 марта 2024 г. 17:18
Макрон: Все сценарии по Украине не исключены, в том числе и отправка войск
Макрон: Все сценарии по Украине не исключены, в том числе и отправка войск
15 марта 2024 г. 00:53
Поселок Белгородской области перешел под контроль российских добровольцев
Поселок Белгородской области перешел под контроль российских добровольцев
17 марта 2024 г. 16:07
Матч Карабаха с Байером 04 будет обслуживать известный судья из Англии
Матч "Карабаха" с "Байером 04" будет обслуживать известный судья из Англии
12 марта 2024 г. 13:46
Легион Свобода России призвал жителей Курской и Белгородской областей выехать за пределы регионов
Легион "Свобода России" призвал жителей Курской и Белгородской областей выехать за пределы регионов
14 марта 2024 г. 21:52
Президент Ильхам Алиев и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступили с заявлениями для прессы
Президент Ильхам Алиев и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступили с заявлениями для прессы
18 марта 2024 г. 00:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi