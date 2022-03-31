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Генсек: Азербайджан является одной из лидирующих стран в ТЮРКСОЙ

Генсек: Азербайджан является одной из лидирующих стран в ТЮРКСОЙ Азербайджан является одной из лидирующих стран в ТЮРКСОЙ и вносит большой вклад в эту организацию.
Внешняя политика
31 марта 2022 г. 16:23
Генсек: Азербайджан является одной из лидирующих стран в ТЮРКСОЙ

Азербайджан является одной из лидирующих стран в ТЮРКСОЙ и вносит большой вклад в эту организацию.

Об этом командированному в Бурсу корреспонденту Report заявил генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов.

"Азербайджан занимает особое место и имеет большое значение в тюркском мире", - отметил Д. Касеинов.

По его словам, организация тесно сотрудничает министерством культуры Азербайджана и намерена продолжать это делать.

"Ежегодно мы объявляем Год каких-либо известных азербайджанских культурных деятелей. Мы показываем их творческое наследие, их произведения всему миру", - отметил Д. Касеинов.

2017 год ТЮРКСОЙ объявил годом Моллы Панаха Вагифа и провел серию мероприятий в этой связи, в 2018 году - посвятил мероприятия выдающемуся азербайджанскому композитору Кара Караеву, 2019 год объявил "Годом Имадеддина Насими", и в этом году в рамках ТЮРКСОЙ будет отмечаться 100-летие со дня рождения азербайджанского композитора Фикрета Амирова.

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Версия на английском языке Secretary-General: Azerbaijan is one of leading countries in TURKSOY
Версия на азербайджанском языке Baş katib: “Azərbaycan TÜRKSOY-un lider dövlətlərindən biridir”

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