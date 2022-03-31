Генсек: Азербайджан является одной из лидирующих стран в ТЮРКСОЙ

Азербайджан является одной из лидирующих стран в ТЮРКСОЙ и вносит большой вклад в эту организацию.

Азербайджан является одной из лидирующих стран в ТЮРКСОЙ и вносит большой вклад в эту организацию.

Об этом командированному в Бурсу корреспонденту Report заявил генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов.

"Азербайджан занимает особое место и имеет большое значение в тюркском мире", - отметил Д. Касеинов.

По его словам, организация тесно сотрудничает министерством культуры Азербайджана и намерена продолжать это делать.

"Ежегодно мы объявляем Год каких-либо известных азербайджанских культурных деятелей. Мы показываем их творческое наследие, их произведения всему миру", - отметил Д. Касеинов.

2017 год ТЮРКСОЙ объявил годом Моллы Панаха Вагифа и провел серию мероприятий в этой связи, в 2018 году - посвятил мероприятия выдающемуся азербайджанскому композитору Кара Караеву, 2019 год объявил "Годом Имадеддина Насими", и в этом году в рамках ТЮРКСОЙ будет отмечаться 100-летие со дня рождения азербайджанского композитора Фикрета Амирова.