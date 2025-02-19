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Генсек: Азербайджан продемонстрировал пример сотрудничества своим председательством в АПА

Генсек: Азербайджан продемонстрировал пример сотрудничества своим председательством в АПА Азербайджан продемонстрировал яркий пример сотрудничества, взяв на себя председательство в Азиатской парламентской ассамблее (АПА).
Внешняя политика
19 февраля 2025 г. 10:53
Генсек: Азербайджан продемонстрировал пример сотрудничества своим председательством в АПА

Азербайджан продемонстрировал яркий пример сотрудничества, став председателем Азиатской парламентской ассамблеи (АПА).

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный секретарь АПА Мохаммед Реза Маджиди на церемонии открытия 15-й пленарной сессии АПА в Баку.

Он отметил, что Ассамблея полностью выполнила намеченные программы под председательством Азербайджана: "Мы стремимся еще больше укрепить межпарламентское сотрудничество. АПА, как очень важная платформа, держит палестинский вопрос в центре внимания".

Маджиди поздравил Оман со вступлением в АПА, а Беларусь - с принятием в организацию в качестве наблюдателя.

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Версия на английском языке Azerbaijan sets example of cooperation by assuming chairmanship of APA, assembly chief says
Версия на азербайджанском языке Baş katib: APA vacib parlament platforması olaraq Fələstin məsələsini diqqət mərkəzində saxlayır

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