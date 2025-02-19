Генсек: Азербайджан продемонстрировал пример сотрудничества своим председательством в АПА

Азербайджан продемонстрировал яркий пример сотрудничества, взяв на себя председательство в Азиатской парламентской ассамблее (АПА).

Азербайджан продемонстрировал яркий пример сотрудничества, став председателем Азиатской парламентской ассамблеи (АПА).

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный секретарь АПА Мохаммед Реза Маджиди на церемонии открытия 15-й пленарной сессии АПА в Баку.

Он отметил, что Ассамблея полностью выполнила намеченные программы под председательством Азербайджана: "Мы стремимся еще больше укрепить межпарламентское сотрудничество. АПА, как очень важная платформа, держит палестинский вопрос в центре внимания".

Маджиди поздравил Оман со вступлением в АПА, а Беларусь - с принятием в организацию в качестве наблюдателя.