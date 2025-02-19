Генсек: Азербайджан продемонстрировал пример сотрудничества своим председательством в АПА

Азербайджан продемонстрировал яркий пример сотрудничества, став председателем Азиатской парламентской ассамблеи (АПА).
Как сообщает Report, об этом сказал генеральный секретарь АПА Мохаммед Реза Маджиди на церемонии открытия 15-й пленарной сессии АПА в Баку.
Он отметил, что Ассамблея полностью выполнила намеченные программы под председательством Азербайджана: "Мы стремимся еще больше укрепить межпарламентское сотрудничество. АПА, как очень важная платформа, держит палестинский вопрос в центре внимания".
Маджиди поздравил Оман со вступлением в АПА, а Беларусь - с принятием в организацию в качестве наблюдателя.