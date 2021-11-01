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Генпрокуроры стран Тюркского совета посетили Аллею почетного захоронения в Баку 

Генпрокуроры стран Тюркского совета посетили Аллею почетного захоронения в Баку  Сегодня в Баку состоится первое заседание генеральных прокуроров стран-членов Тюркского совета (Совет сотрудничества тюркоязычных государств).
Внешняя политика
1 ноября 2021 г. 09:31
Генпрокуроры стран Тюркского совета посетили Аллею почетного захоронения в Баку 

Сегодня в Баку состоится первое заседание генеральных прокуроров стран-членов Тюркского совета (Совет сотрудничества тюркоязычных государств).

Как сообщает Report, перед началом мероприятия участники посетили Аллею почетного захоронения и почтили память основателя независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева.

Гости возложили цветы к могиле выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

В рамках заседания предусмотрены двусторонние и многосторонние встречи. В заседании примут участие генпрокуроры Турции, Узбекистана и Киргизии, первый заместитель генпрокурора Казахстана, заместитель генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств, президент Международной ассоциации прокуроров и др.

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Версия на английском языке ФотоTurkic Council's prosecutors general visit Alleys of Honor and Martyrs
Версия на азербайджанском языке ФотоTürk Şurasına üzv dövlətlərin Baş prokurorları Fəxri və Şəhidlər xiyabanlarını ziyarət edib 

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