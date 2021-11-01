Генпрокуроры стран Тюркского совета посетили Аллею почетного захоронения в Баку

Сегодня в Баку состоится первое заседание генеральных прокуроров стран-членов Тюркского совета (Совет сотрудничества тюркоязычных государств).

Сегодня в Баку состоится первое заседание генеральных прокуроров стран-членов Тюркского совета (Совет сотрудничества тюркоязычных государств).

Как сообщает Report, перед началом мероприятия участники посетили Аллею почетного захоронения и почтили память основателя независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева.

Гости возложили цветы к могиле выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

В рамках заседания предусмотрены двусторонние и многосторонние встречи. В заседании примут участие генпрокуроры Турции, Узбекистана и Киргизии, первый заместитель генпрокурора Казахстана, заместитель генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств, президент Международной ассоциации прокуроров и др.