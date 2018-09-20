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    Генпрокуроры стран СНГ и ШОС обсудили в Душанбе совместную борьбу с терроризмом

    Азербайджанскую делегацию возглавил заместитель генерального прокурора Рустам Усубов

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и генеральные прокуроры стран СНГ и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обсудили в Душанбе совместную борьбу с преступностью и терроризмом, передает Report со ссылкой на агентство Khovar.

    В ходе встречи обсуждены вопросы совместной борьбы против преступности, в том числе транснациональной и организованной, современных угроз, таких, как терроризм, радикализм, экстремизм, а также проблемы безопасности мирового и регионального уровней. 

    Особое внимание уделено ключевой роли Антитеррористического центра СНГ, Региональной антитеррористической структуры ШОС и Международной ассоциации прокуроров в направлении совместной борьбы против угроз и опасностей современного мира.

    Отметим, что  азербайджанскую делегацию на  встрече  возглавляет заместитель генерального прокурора Рустам Усубов. 

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