Генпрокуроры стран СНГ и ШОС обсудили в Душанбе совместную борьбу с терроризмом

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и генеральные прокуроры стран СНГ и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обсудили в Душанбе совместную борьбу с преступностью и терроризмом, передает Report со ссылкой на агентство Khovar.

В ходе встречи обсуждены вопросы совместной борьбы против преступности, в том числе транснациональной и организованной, современных угроз, таких, как терроризм, радикализм, экстремизм, а также проблемы безопасности мирового и регионального уровней.

Особое внимание уделено ключевой роли Антитеррористического центра СНГ, Региональной антитеррористической структуры ШОС и Международной ассоциации прокуроров в направлении совместной борьбы против угроз и опасностей современного мира.

Отметим, что азербайджанскую делегацию на встрече возглавляет заместитель генерального прокурора Рустам Усубов.