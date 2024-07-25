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Генпрокуроры стран ОТГ подписали Бишкекскую декларацию

Генпрокуроры стран ОТГ подписали Бишкекскую декларацию В столице Кыргызстана по итогам 3-го заседания Совета Генеральных прокуроров Организаций тюркских государств (ОТГ) принята Бишкекская декларация.
Внешняя политика
25 июля 2024 г. 18:32
Генпрокуроры стран ОТГ подписали Бишкекскую декларацию

В столице Кыргызстана по итогам 3-го заседания Совета Генеральных прокуроров Организаций тюркских государств (ОТГ) принята Бишкекская декларация.

Как сообщает Report, в заседании приняли участие делегации во главе с генеральными прокурорами Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Турции, генеральный секретарь ОТГ и главный советник Международной ассоциации прокуроров.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в свою очередь направил видеообращение участникам встречи.

В своем выступлении на мероприятии Генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев говорил о необходимости взаимного сотрудничества для обеспечения законности и правопорядка в государствах-членах ОТГ, надежной защиты прав и свобод человека, борьбы с любыми проявлениями преступности.

В заключение была принята Бишкекская декларация и решено провести следующее заседание в Узбекистане в 2025 году.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTDT Baş Prokurorlar Şurasının 3-cü iclasında Bişkek bəyanatı qəbul edilib

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