Генпрокуроры Азербайджана и Великобритании обсудили вопросы сотрудничества

12:36

Генеральный прокурор Камран Алиев провел встречу с коллегой из Великобритании Стивеном Паркинсоном.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

В ходе встречи Камран Алиев, отметил, что Соединенное Королевство является стратегическим партнером Азербайджана, и обратил внимание на исторические торговые и культурные связи между двумя странами.

Подчеркнув значение проведения в Азербайджане COP29, он добавил, что во время COP29 генеральная прокуратура Азербайджана совместно с Управлением ООН по наркотикам и преступности (UNODC) организует 15 ноября пленарное заседание высокого уровня на тему "Мобилизация правоохранительных органов для усиленных климатических действий", и передал гостю письмо-приглашение.

Паркинсон, в свою очередь, высоко оценил реформы, проводимые в органах прокуратуры Азербайджана, а также существующие связи между прокуратурами двух стран.