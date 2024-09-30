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Генпрокуроры Азербайджана и Великобритании обсудили вопросы сотрудничества

Генпрокуроры Азербайджана и Великобритании обсудили вопросы сотрудничества 12:36
Внешняя политика
30 сентября 2024 г. 12:53
Генпрокуроры Азербайджана и Великобритании обсудили вопросы сотрудничества

Генеральный прокурор Камран Алиев провел встречу с коллегой из Великобритании Стивеном Паркинсоном.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

В ходе встречи Камран Алиев, отметил, что Соединенное Королевство является стратегическим партнером Азербайджана, и обратил внимание на исторические торговые и культурные связи между двумя странами.

Подчеркнув значение проведения в Азербайджане COP29, он добавил, что во время COP29 генеральная прокуратура Азербайджана совместно с Управлением ООН по наркотикам и преступности (UNODC) организует 15 ноября пленарное заседание высокого уровня на тему "Мобилизация правоохранительных органов для усиленных климатических действий", и передал гостю письмо-приглашение.

Паркинсон, в свою очередь, высоко оценил реформы, проводимые в органах прокуратуры Азербайджана, а также существующие связи между прокуратурами двух стран.

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Версия на английском языке ФотоHead of UK’s Crown Prosecution Service visiting Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоBöyük Britaniyanın Kral Prokurorluq Xidmətinin rəhbəri Azərbaycanda səfərdədir

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