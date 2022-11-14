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Генпрокуроры Азербайджана и Турции обcудили расследование теракта в Стамбуле

Генпрокуроры Азербайджана и Турции обcудили расследование теракта в Стамбуле Генеральные прокуроры Азербайджана и Турции обменялись мнениями в связи с расследованием совершенного в Стамбуле террористического акта и привлечением виновных к ответственности.
Внешняя политика
14 ноября 2022 г. 12:31
Генпрокуроры Азербайджана и Турции обcудили расследование теракта в Стамбуле

Генеральные прокуроры Азербайджана и Турции обменялись мнениями в связи с расследованием совершенного в Стамбуле террористического акта и привлечением виновных к ответственности.

Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре.

Генпрокурор Кямран Алиев направил письма с соболезнованиями Генпрокурору Турции Бекиру Шахину, министру юстиции Бекиру Боздагу, председателю Верховного Суда Мехмету Акарджа и Генпрокурору Стамбула Шабану Йылмазу в связи с террористическим актом, совершенным 13 ноября в центре Стамбула.

Генпрокурор отметил, что новость о человеческих жертвах и ранениях глубоко опечалила его, выразил соболезнования турецким коллегам, семьям и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Кямран Алиев также провел телефонные беседы с Бекиром Шахином и Шабаном Йылмазом, в ходе которых обменялся с ними мнениями о расследовании совершенного преступления и привлечении виновных к ответственности.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə Baş prokurorları İstanbuldakı terrorun araşdırılması ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıb

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